Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
Carlos LucioMartin DemichelisWetterMallorca LIve Festival
instagramlinkedin

Meinung | Mein Mallorandum

Mirko Perković

Mirko Perković

Bella Napoli — oder: Wenn ein Ballermann-Hit zur Real-Life-Reisedestination wird

Ein Song, vier Koffer und ein 40-Euro-Flug: Aus einem Mallorca-Sommerhit wurde ein spontaner Trip nach Neapel für MZ-Kolumnist Mirko Perković

Zitroneneis beim Spontantrip an die Amalfi-Küst

Zitroneneis beim Spontantrip an die Amalfi-Küst / Andrea Korsten

Dieser Song ist derzeit der Ohrwurm überhaupt. „Bella, bella Napoli“ — dreimal täglich, mindestens, dröhnt er aus den Bierbrunnen-Boxen in Cala Ratjada. „Meine Stadt liegt im Blau“ — und irgendwann dachten wir uns: Warum nicht?

Spontan im Flieger nach Neapel

Vier Koffer. Zwei Freundinnen. Ein Freund. WizzAir. Und vorher noch schnell durch den Primark im Fan Center. Zwischen Flip-Flops und Frotteehandtüchern hängen sie da. Ein Shirt mit „Naples“. Eines mit „Amalfi Coast“. „Ein Gefühl liegt im Wind“ — wir kommen. Der Hit? Wird nun zum Trip. Vier Tage Italien.

Der Flug? Hin- und zurück 40 Euro. Ab Palma. Der Flughafen Capodichino? Liegt mitten in der Stadt. Basilikum, Abgas, Gelato — alles ist zugleich riech- und erreichbar. „Denn mein Herz schlägt Azzurro.” Viele Roller. Viel Lärm. Viele Espressi für jeweils 1,20 Euro — manchmal sage ich „Gracias“ statt „Grazie“. Gewohnheit.

Bootstour zur Amalfi-Küste! Unten das Meer, das ja auch meine Insel umarmt. Nur hier türkiser. Herrlicher Hochzeits-Hotspot. Positano! Limoncello! Köstlich, kühl — Madonna. „Ein bisschen Glück liegt im Schatten des Vesuvs“ — und auch im Schatten dieser Steilküste. Mein Shirt trage ich vor Ort wie selbstverständlich. Sind ja Zitronen aufgedruckt.

Blick auf den Vesuv

Blick auf den Vesuv / Andrea Korsten

Mallorca: Man kennt jeden Stein. Neapel: beste Pizza des Lebens, Zebrastreifen, die keine Bedeutung haben — und Ampeln mit Countdown-Anzeige, was theoretisch für Ordnung sorgen soll, praktisch aber nicht läuft. Deshalb: losrasen. „Hab keine Angst vor den Nächten“ — erst mal einen Negroni.

Mallorca als der Nabel der Welt

Wie viele Mallorca-Auswanderer reisen jemals spontan woanders hin? Keine Ahnung. Vermutlich wenige. Man hat ja alles hier. Außer neapolitanischer Pizza.

Der Abend danach. Zu Hause. Fenster auf. Da, aus irgendeiner Gasse: „Bella, bella Napoli.” Ein Männerchor. Alle im Deutschlandtrikot. „Ein Blick von dir und ich weiß: Alles wird wieder gut.”

Wer durch einen fremden Wahnsinn taumelt und dann zurückkehrt. Zu sich selbst. Nach Hause. Der erkennt: „Hab’ dich gefunden.” In „Bella Blu“. Und das, Sie ahnen es, ist hier.

Abonnieren, um zu lesen

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Ein Sexsymbol der 80er, die schönste Frau der Welt und deutsche TV-Stars: So war die Marcel Remus-Party auf Mallorca
  2. Tragödie auf Mallorca: Zwei Menschen sterben bei Wohnhausbrand in der Urlauberhochburg Magaluf
  3. Mallorcas Rettungsschwimmer schlagen Alarm: „Lage an Calviàs Küste ist untragbar“
  4. Tragödie auf Mallorca: Defekter Kühlschrank soll tödlichen Brand in Magaluf ausgelöst haben
  5. Dramatischer Rettungseinsatz an der Playa de Palma: Deutscher ertrinkt beinahe in Hotelpool
  6. Trotz Protesten von Anwohnern und Denkmalschützern: Abriss einer historischen Villa in Palma hat begonnen
  7. „Ich werde mich erschießen“: Sohn von Mallorcas Drogenbaronin La Paca stürmt Krankenhaus mit Pistole
  8. Kamaleónico: Ein kulinarisches und gesellschaftliches Erlebnis im Zentrum von Palma

Playa-Unternehmer Carlos Lucio kauft weiter die legendäre Bierstraße auf Mallorca auf

Playa-Unternehmer Carlos Lucio kauft weiter die legendäre Bierstraße auf Mallorca auf

Von Mallorca nach Neapel: Spontantrip wegen „Bella, bella Napoli“

Von Mallorca nach Neapel: Spontantrip wegen „Bella, bella Napoli“

Martin Demichelis verlässt Real Mallorca offenbar in Richtung RB Leipzig

Martin Demichelis verlässt Real Mallorca offenbar in Richtung RB Leipzig

Wo kann man den WM-Auftakt der Deutschen auf Mallorca schauen?

Wo kann man den WM-Auftakt der Deutschen auf Mallorca schauen?

Mallorca Live Festival: Die besten Acts abseits der großen Namen

Mallorca Live Festival: Die besten Acts abseits der großen Namen

Mietwagen-Schock auf Mallorca: Preise steigen um mehr als ein Drittel

Mietwagen-Schock auf Mallorca: Preise steigen um mehr als ein Drittel

Arbeit mit Opfern von Menschenhandel, Archäologie in Cabrera und Basketball-Frauenteam: Diese Organisationen und Menschen ehrte die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca"

Arbeit mit Opfern von Menschenhandel, Archäologie in Cabrera und Basketball-Frauenteam: Diese Organisationen und Menschen ehrte die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca"

Sommer auf Mallorca: Die besten Tipps für Hitze, Buchten, Drinks und gute Laune

Sommer auf Mallorca: Die besten Tipps für Hitze, Buchten, Drinks und gute Laune
Tracking Pixel Contents