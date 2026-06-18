Ermittlungen gegen Ex-Premier Zapatero: Spaniens Korruptionssumpf frisst das Vertrauen in die Politik

Felipe González wurde 1996 auch wegen der Korruptionsfälle seiner sozialistischen Regierung abgewählt. Mehrere Kabinettsmitglieder seines konservativen Nachfolgers José María Aznar landeten hinter Gittern. Der Konservative Mariano Rajoy verlor die Macht 2018 durch ein Misstrauensvotum, nachdem seine Volkspartei im Skandal um schwarze Kassen verurteilt worden war. Der Sozialist Pedro Sánchez droht im Sumpf verschiedener Fälle zu versinken, wie die Korruption des inhaftierten Bauministers José Luis Ábalos und des früheren Organisationschefs der Sozialisten Santos Cerdán.

Und nun muss sich auch noch der Sozialist José Luis Rodríguez Zapatero wegen Bestechungsvorwürfen und anderer Delikte vor Gericht verantworten. Zapatero war bisher der Saubermann, eine Leitfigur der gesamten spanischen Linken, dessen Regierung von 2004 bis 201 1 ohne Skandale blieb. Der Ex-Premier soll bei der staatlichen Rettung der Fluglinie Plus Ultra während der Pandemie mitkassiert haben. Er bestritt dies am Mittwoch. Zur Herkunft von Juwelen im Wert von 1,3 Millionen Euro, die die Ermittler bei ihm entdeckten, wollte er sich jedoch noch nicht äußern.

Politikverdrossenheit nutzt nur den Extremisten

Für die Opposition ist Zapatero schuldig, und auch Sánchez wurde politisch schon längst verurteilt, ohne Beweise oder Gerichtsurteile. Die Sozialisten üben sich im Gegenangriff und werfen den Konservativen zu Recht vor, dass sie aufgrund ihrer Skandale nicht den Moralapostel spielen können. Dieser ständige Schlagabtausch ist zermürbend. Er führt zu Politikverdrossenheit und hilft am Ende nur den Extremisten, wie etwa der rechten Vox.

A Felipe González le desalojaron del poder en 1996 principalmente por los casos de corrupción de su gobierno socialista. Varios miembros del gabinete de su sucesor conservador, José María Aznar, acabaron en prisión. El conservador Mariano Rajoy perdió el poder en 2018 a través de una moción de censura, después de que el Partido Popular fuera condenado en el escándalo de la caja B. Y el socialista Pedro Sánchez está acorralado por casos como la corrupción del exministro de Transportes encarcelado José Luis Ábalos. Y ahora también el socialista José Luis Rodríguez Zapatero tiene que responder ante los tribunales por acusaciones de tráfico de influencias y otros delitos. Hasta ahora, Zapatero era considerado el hombre intachable, cuyo gobierno entre 2004 y 201 1 estuvo libre de escándalos. Se le acusa al expresidente de haber cobrado del rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Él lo negó este miércoles. Por otra parte, no quiso pronunciarse sobre el origen de unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros que los investigadores descubrieron en su poder. Para la oposición, Zapatero ya es culpable, como también lo es Sánchez desde hace tiempo, sin necesidad de pruebas ni sentencias judiciales. Los socialistas reprochan a los conservadores, con razón, que con sus propios escándalos no pueden erigirse en guardianes de la moral. Este intercambio constante de acusaciones mutuas resulta agotador. Conduce al desencanto con la política y, al final, solo beneficia a los extremistas, como a Vox.

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