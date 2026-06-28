Polizeischüler am Ballermann: Endlich wird auch mal der Playa-Urlauber beschützt

Es war ein schönes Bild zwischen all der Trauer und Wut ob des verlorenen Spiels gegen Ecuador an der Playa de Palma: Junge Menschen in Uniform stehen am Fuße der Schinkenstraße, plaudern und lachen mit deutschen Urlaubern. Einige der Jungspunde tragen rote Schulterklappen. Es sind Polizeischüler, die Teile ihrer Ausbildung auf einem der spektakulärsten Pflaster Spaniens absolvieren.

Da stehen die jungen Beamtinnen also umringt von Urlaubern und strahlen. Es ist der Beginn ihres großen Abenteuers, sie wirken wie Referendare, die voller Euphorie und Tatendrang in ihr Lehrerleben starten - und dann stehen sie das erste Mal vor der Klasse. Lauter Schwererziehbarer und kleiner Gangster. Und so wird aus der ersten Neugier und dem Wunsch, die Welt zu verändern, desillusionierender Alltag. Noch freuen sie sich auf ihre Aufgabe.

Die üblichen Verdächtigen

Ihre Ausbilder geben sich jedenfalls viel Mühe, die Moral durch Abwechslung aufrecht zu erhalten. Auf dem Programm stehen Katz und Maus-Spiel mit Straßenhändlern, Fang den Dieb, Partycrasher, Mensch-ärgere-dich-nicht mit Parksündern und Exorzismus bei Drogenopfern. Manchmal laufen sie einfach nur in Reih und Glied die Playa rauf und runter und vertreiben all die Gestalten, die nichts Gutes im Schilde führen.

Den Polizeischülern wurde die Playa de Palma gezeigt. / Flo

Die Erfolge sind sichtbar. Die berüchtigte Schinkenstraße war die vergangenen Jahre nicht nur während Welt- und Europameisterschaften ein Trikot-Basar, Drogen-Umschlagplatz und Diebes-Mekka. Doch jetzt - dank polizeilicher Dauerpräsenz - ist zumindest die Karawane der Sportleibchen-Anbieter weitergezogen. Deren neuer Handelsschwerpunkt liegt nun beim Hotel Playa Golf und auf dem Weg zwischen Megapark und Bierkönig in erster Meereslinie.

Diebesbande erwischt, aber auch Urlauber bestraft

Was immer dreister auftretende Diebesbanden angeht, setzt die Polizei ein Signal. Eine dieser Gangs mit 19 Mitgliedern wurde hops genommen. Der Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung ist schwerwiegender als ein Bagatelldelikt.

Aber auch Party-Urlauber hat es erwischt. 32 von ihnen bekamen eine massive multa wegen botellón - zu deutsch Massenbesäufnis - und wegen Lärmbelästigung.

Es ist doch interessant zu sehen, welchen Einfluss mittlerweile die großen Gastro- und Hoteliersverbände auf Mallorca auf das Rathaus in puncto Sicherheit und Ordnung haben. Caeb (Gastro), Abone (Nachtleben), AHPP (Hoteliers) und der Unternehmerverband Palma Beach zogen an einem Strang und überzeugten den Bürgermeister letztlich davon, dass auch der sogenannte Party-Tourist vor jeglichem Unbill geschützt werden müsse.

Diese Wirkung ist derzeit zu spüren. Möge sie lange bleiben, genauso wie das strahlende Lächeln der Polizeischülerin auf der Schinkenstraße.

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