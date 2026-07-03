Als das Autoradio vor Portopetro Kopf stand: Die Magie eines Fußball-Sommers

Fußball? Mir egal. Warum nur kann ich der kollektiven Begeisterung nichts abgewinnen? Das bereitet mir dezente Kopfballschmerzen. Oder ist alles ganz anders?

Da war diese Nacht, 2014, Deutschland gegen Brasilien. Ich lebte in Portopetro und fuhr von Palma nach Hause. Im Autoradio ein spanischer Kommentator, der immerzu schrie, leicht guttural – „Gooool-ol-ol-ol!”. Dazu pausenlos Namen: Müller, Klose, Kroos, wieder Kroos, Khedira. Ich dachte: Das ist doch Comedy. Niemand schießt fünf Tore in einer Halbzeit. Deshalb rein in die nächste Bar in Cala d’Or, Äuglein reiben vorm Fernseher: Es stimmte. Ich sah, was ich erst nur hörte. Und ich, der so tat, als bedeute ihm das nichts, stand plötzlich da und fühlte mich gepackt, mitgerissen.

Wildfremde Menschen lagen sich in den Armen

Das Finale schaute ich sogar freiwillig. Im selben Lokal. Als Deutschland Argentinien besiegte, lagen sich wildfremde Menschen in den Armen. Touristen aus der Heimat. Ich dachte: Das ist es, was man doch eigentlich will. Nicht den Fußball. Sondern diesen einen Moment, in dem es in Ordnung ist, Fremde zu umarmen, weil etwas größer ist als die deutsche Übereinkunft, einander höflich nicht zu berühren.

Es gibt übrigens noch eine Fußballanekdote, die ich immer gerne erzähle, weil sie mich interessanter macht, als ich bin: 2012 wurde Dortmund Meister. Ich ging mehrmals mit Klopp und seiner Hündin Emma in der Bittermark (angrenzend wohnt viel BVB-Prominenz) spazieren. Mein Trauzeuge, der ebenfalls dabei war, kannte „Jürgen“. Ich fragte Kloppo nach seinem Geheimrezept und er verriet mir, ganz ruhig: „Man wird Meister mit gesundem Menschenverstand.”

Freue mich für Spanien

Und jetzt? Ich merke: Auch ich bin im Fieber. Irgendwie. Mit freier Jubelauswahl. Bin ja Viertelkroate, feuerte zudem die DFB-Elf an, freue mich ebenso für Spanien. Ganz wie jemand ohne Überzeugung, aber mit Euphoriebedürfnis: Der gesunde Menschenverstand? Der darf jetzt mal Pause machen – er hat das ganze Jahr über schon genug zu tun. Schöne WM allerseits!

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