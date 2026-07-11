"Kommense rauf, könnense runtergucken" - das Weingut Es Verger produziert Bio-Weine hoch über Esporles

Es war schon ein wenig mutig, als Quereinsteiger Miquel Fullana 1995 hoch über Esporles auf 450 m Höhe ein Weingut gründete, im Bioanbau obendrein. Umgeben von Wald und inseltypischer Vegetation hätte man befürchten können, die Reben könnten unter Feuchtigkeit leiden. Doch der steinige Boden hier oben – gut für charaktervolle Weine – und der regelmäßig frische Wind sorgen für eine gute Durchlüftung.

Es lohnt sich aus mehreren Gründen, die enge, gewundene Straße von Esporles aus hochzukurven. Oben angelangt, wartet nicht nur eine Kollektion feiner Weine und Olivenöle, sondern auch ein traumhaft in die Landschaft eingebettetes, charmantes Weingut. Es ist in eine alte Finca integriert, denn hier oben sind Neubauten unmöglich da alles unter Naturschutz steht. Die moderne Ausstattung erlaubt jedoch blitzsaubere Weine und man sieht auch in den Weinbergen, dass hier mit den Händen gearbeitet wird, weil die vielen kleinen Parzellen und Terrassen kaum großflächig bewirtschaftet werden können. Ein besonderes Bonbon: Das Familiengut Es Verger ist die einzige Bodega der Insel, von der man einen Blick auf die Inselhauptstadt und die Bucht von Palma hat – und was für einen! Für Wanderungen und Spaziergänge ist der idyllische Fleck ebenfalls ein schöner Ausgangspunkt.

Hier oben ist es immer etwas kühler

Nicht nur die Menschen freuen sich, dass es hier oben im Sommer immer drei bis vier Grad kühler ist als etwa in Binissalem. Auch die Reben fühlen sich bei frischen Brisen wohl. Die Fullanas können den Unterschied beurteilen, denn nicht alle Weinberge befinden sich auf dem Berg. Bei Santa María gehört der Familie unter anderem noch ein uralter Manto Negro-Weinberg, den schon der Urgroßvater pflanzte. Etwa sieben Hektar Weinberge stehen auf dem roten Call Vermell-Boden im Tal.

Trauben auf dem Weingut Es Verger / Es Verger

Seit 2018 führt Rosa Fullana den Betrieb, der nur 20.000 Flaschen Wein pro Jahr produziert. Für Rosa ist die Landwirtschaft eine erfüllende Arbeit, ob im Weinberg, bei den Oliven oder im Weinkeller: "Das ist ein selbstbestimmter Beruf und ich kann den Tag überwiegend im Freien verbringen. Jeder Jahrgang ist anders, das macht es spannend und aufregend." Die familiäre Atmosphäre auf der Finca können auch Besucher genießen, wenn sie sich rechtzeitig anmelden. Zu verkosten gibt es dann auch das Olivenöl.

Besonders gefallen hat uns der weiß gekelterte Merlot „Mer blanc“, ein Wein, der nur in der Bodega verkauft wird. Der geschmacklich kräftige, aber im Alkohol leichte (12,0 Prozent) Blanc de Noirs unterscheidet sich deutlich von den vielen typisch weichen Weißweinen der Insel, denn er zeigt sehr schön die besonders charaktervolle Struktur der Weine von steinigen Böden: geradlinig mit zart blumiger Duftnote und straffer, kompakter Art im Mund. Ein Wein, der problemlos in der Flasche reifen kann.