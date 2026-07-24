Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
Auto ummeldenMallorquiner über die Tourismus-DemoSchildkröteWetter
instagramlinkedin

Meinung

Alex Engel

Alex Engel

Hinzufügen zu Google

Tourismus-Kritik darf nicht in Ablehnung von Menschen auf Mallorca umschlagen

Diskussionen sind gut - solange keine Fremdenfeindlichkeit ins Spiel kommt, findet Schlagersänger Alex Engel in einem Gastbeitrag

Urlauber an der Meerespromenade in Cala Ratjada

Urlauber an der Meerespromenade in Cala Ratjada / Sophie Mono / Sophie

Ich bin ein Mensch, der versucht, positiv durchs Leben zu gehen. Als Partysänger ist das sogar ein Stück weit mein Beruf. Gute Stimmung zu verbreiten, Menschen zum Lachen zu bringen und schöne Momente zu schaffen – genau dafür stehe ich. Deshalb versuche ich auch privat, mich nicht von negativen Gedanken bestimmen zu lassen.

Berechtigte Kritik

Umso schwerer fällt mir dieser Beitrag. Denn ich liebe Mallorca - die Natur, die Menschen, die Kultur, dieses besondere Lebensgefühl. Seit vielen Jahren verbringe ich einen großen Teil meines Lebens hier. Ich arbeite auf der Insel, zahle hier Steuern, versuche Spanisch zu sprechen und fühle mich längst nicht mehr nur als Gast, sondern als Teil dieser Insel.

Natürlich sehe auch ich die Probleme. Wohnraum ist knapp, Straßen und Strände sind überfüllt und viele Einheimische fragen sich zu Recht, wie viel Tourismus Mallorca noch verträgt. Darüber muss gesprochen werden. Tourismus braucht Regeln – gerade auf einer Insel mit begrenztem Platz.

Ein neuer Ton

Was mich jedoch nachdenklich macht, ist der Ton, der sich in Teilen der Debatte entwickelt. Vor einigen Wochen geriet ich an einer Supermarktkasse wegen einer völligen Lappalie mit einer Frau in Streit. Es ging lediglich darum, wer zuerst an der Reihe war. Plötzlich fielen Sätze wie: „Scheißdeutscher, geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Wir wollen euch hier nicht.“

Diese Worte haben mich getroffen. Nicht, weil wir uns gestritten haben – das passiert überall. Sondern weil ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, aufgrund meiner Herkunft abgelehnt zu werden.

Zunächst wollte ich dieses Erlebnis für mich behalten. Ich möchte schließlich nicht zu negativen Schlagzeilen über meine Lieblingsinsel beitragen. Doch kurz darauf berichteten Bekannte aus Cala Ratjada von deutschenfeindlichen Schmierereien an ihrem Lokal. Und auch in sozialen Netzwerken begegnen mir immer häufiger Kommentare wie: „Hört auf, unsere Insel zu bewerben. Sie gehört euch nicht.“ Oder sogar: „Pass auf. Du wirst schon sehen, was du davon hast.“

Grenzüberschreitung

Ich weiß, dass die überwältigende Mehrheit der Mallorquiner herzlich, offen und gastfreundlich ist. Genau deshalb liebe ich diese Insel. Mein Erlebnis steht für mich nicht stellvertretend für Mallorca.

Aber vielleicht sollten wir gemeinsam darauf achten, dass berechtigte Kritik am Tourismus nicht in Ablehnung gegenüber Menschen umschlägt. Wer Wohnungen, Verkehr oder Massentourismus kritisiert, hat jedes Recht dazu. Wer jedoch Menschen allein wegen ihrer Herkunft ablehnt, überschreitet eine Grenze.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Mallorca war für mich immer ein Ort der Offenheit. Ich wünsche mir von Herzen, dass das auch in Zukunft so bleibt.

Abonnieren, um zu lesen

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Nach der Gluthitze kommt die lang ersehnte Abkühlung auf Mallorca
  2. Nach Verhaftung von Anti-Tourismus-Aktivistinnen auf Mallorca: Richter lässt Vorwurf der kriminellen Vereinigung fallen
  3. Wegen Unsicherheit bei der Anreise zur Sonnenfinsternis: Gastronomen an der Playa de Palma beklagen reihenweise Stornierungen
  4. Anti-Tabak-Offensive auf Mallorca: Palma erklärt sechs Strände zu rauchfreien Zonen
  5. Menschen auf Mallorca erklären: Darum protestieren wir am Sonntag gegen den Massentourismus
  6. Doch weiter mit Kennzeichen D? Streik beim Mallorca-TÜV stürzt Auto-Ummeldung auf der Insel ins Chaos
  7. Sonnenfinsternis auf Mallorca: Beliebte Aussichtspunkte im Südwesten werden gesperrt
  8. Das war's dann mit dem Rauchen an Stränden und in Außenbereichen von Restaurants auf Mallorca

Tourismus-Kritik darf nicht in Ablehnung von Menschen umschlagen

Tourismus-Kritik darf nicht in Ablehnung von Menschen umschlagen

„Dahinter steckt Scham“: Warum viele Spanier auf Mallorca Secondhand lieber heimlich kaufen

„Dahinter steckt Scham“: Warum viele Spanier auf Mallorca Secondhand lieber heimlich kaufen

Jens Büchner brachte sie ins Fernsehen – 14 Jahre später packen die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke über ihre TV-Anfänge aus

Jens Büchner brachte sie ins Fernsehen – 14 Jahre später packen die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke über ihre TV-Anfänge aus

Sonnenfinsternis auf Mallorca: Diese Fehler können die Augen dauerhaft schädigen

Sonnenfinsternis auf Mallorca: Diese Fehler können die Augen dauerhaft schädigen

Waldbrände immer schlimmer: Spanien ruft für zwei Regionen Notstand aus

Waldbrände immer schlimmer: Spanien ruft für zwei Regionen Notstand aus

Mit diesen Tricks zahlen Sie auf Mallorca weniger fürs Essen

Mit diesen Tricks zahlen Sie auf Mallorca weniger fürs Essen

Balearen-Regierung zum Tourismusfrust auf Mallorca: "Verstehen den Unmut der Bürger, aber..."

Balearen-Regierung zum Tourismusfrust auf Mallorca: "Verstehen den Unmut der Bürger, aber..."

Die MALDI-TOF-Technologie – ein „revolutionärer Wandel“ bei der schnelleren Identifizierung von Pilzen und Bakterien

Die MALDI-TOF-Technologie – ein „revolutionärer Wandel“ bei der schnelleren Identifizierung von Pilzen und Bakterien
Tracking Pixel Contents