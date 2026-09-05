Die eine Sache, die wir im Flugzeug alle wollen – aber zu Hause nie

Dreimal flog ich diesen Sommer von Mallorca nach Deutschland. Zweimal mit Kleinkind. Nach jeder Landung? Eine Mail. Condor: „Ihr Feedback ist uns wichtig!“ Eurowings: „Deine Stimme macht den Unterschied.“ Zwei Fragebögen. Und die Bitte, Flug und Eindrücke in eine Skalenzahl zu pressen.

Erstmal: Ein Kleinkind im Flieger ist kein Passagier. Es ist ein Kontrolleur. Es meint, es ist Inventur. Es prüft akribisch den Klapptisch. Auch Gurt, Lehne — und Nerven. Es untersucht, ob das Bordmagazin nicht doch essbar ist und ob ein Rucksack durch Anschreien wieder auftaucht. Der ehrlichste Kundenzufriedenheitsindikator der Luftfahrt? Er trägt Leuchtsohlenschuhe. Und kennt nur ja oder nein. Merke: Ein Nein ist immer lauter.

Deshalb: Kleine Dinge an Bord sind nicht klein. Condor hat Stoffbeutel mit Malzeug. Eurowings hat letzteres auch! Und „WAS IST WAS“. Das sind zwanzig Minuten Ruhe. Mindestens. Oder: höchstens. Für Eltern. Für die Reihe davor. Für die Reihe dahinter.

Beim Aussteigen gibt es dann Hitschies. Kleine Kaubonbons. Ein Griff in die Pappbox. Ein Purser-Lächeln. Eine Erinnerung. Früher: Schokoherzen bei Air Berlin. Bei LTU gab es, meiner Erinnerung nach, noch viel mehr. Vielleicht war da gar nicht alles besser. Aber die Tüten waren voller.

Eurowings und Hitschies machen aus einer Kleinigkeit einen großen Moment: Die Klappe geht auf. Der Urlaub endet. Oder beginnt. Die Bonbons landen in der Hand. Die Marke bleibt im Kopf. Hitschies ist nicht mehr irgendeine Süßigkeit. Sie sind es, die den Flug versüßen.

Scheinbare Kleinigkeiten machen den Unterschied

Wie war es bei Condor in der Businessklasse? Mahlzeit! Mit Besteck. Echtem Besteck. Ich hielt die Gabel hoch. Wie einen Fund aus der Bronzezeit. Merke: Vorne wird serviert. Hinterm Vorhang wird kassiert. Kaffee im Bordbistro. WLAN gegen Gebühr. Der Flugpreis wirkt günstig. Alles Weitere hat ein Preisschild.

Ist das Geiz? Nun, weltweit liegt die Nettomarge der Airlines bei 3,9 Prozent. Pro Fluggast bleiben im Schnitt 7,90 Dollar. Fast 14 Prozent des Umsatzes kommen daher aus Extras: Koffer. Sitzplatz. Internet. Getränke. Ein vermeintliches Gratiswasser kostet! Einkauf, Kühlung, Gewicht, Entsorgung und Umsatz.

Genau deshalb: Tomatensaft! Wie wäre es? — Ein Hersteller übernimmt ihn einfach. Gratis. Auf dem Becher dann: „Kein Mensch trinkt zu Hause Tomatensaft. Im Flugzeug alle.“ Die Airline beschenkt uns. Wir bekommen ein Ritual zurück."

Zurück zum Fragebogen. Meine Antwort? Malhefte behalten. Hitschies auch. Lasst uns alle wieder auf den geschenkten Tomatensaft fliegen!

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