Warum mein selbst gemachter Hierbas bis heute nicht fertig ist

Hierbas hatte ich auf Mallorca schon oft getrunken. Nach dem Essen. Bei Freunden. Im Restaurant. Mal süß, mal trocken, am liebsten irgendwo dazwischen. Was genau in der Flasche steckt, hatte ich mir allerdings nie besonders genau überlegt. Bis ich zum ersten Mal meinen eigenen Hierbas machte.

Die Stadt Inca hatte zu einem Workshop im Park El Serral de ses Monges eingeladen. Rund 20 Leute waren dabei, darunter auch mehrere unserer mallorquinischen Freunde. Die Kräuter, mit denen wir arbeiten würden, hatten Mitarbeiter der Stadt zuvor direkt im Park gesammelt. Und davon gab es reichlich.

Zunächst wurde erklärt, welche Pflanzen traditionell in Hierbas gehören, wie sie riechen, welchen Geschmack sie mitbringen und welche Rolle sie später in der Mischung spielen. Plötzlich wurde aus einem Kräuterlikör, den ich bis dahin vor allem als Digestif kannte, eine erstaunlich komplexe Angelegenheit.

Dann bekam jeder seine Kräuter. Es wurde sortiert, vorbereitet, geschnitten und in Flaschen gefüllt. Jeder arbeitete an seinem eigenen Ansatz, während ringsherum gerochen, verglichen und diskutiert wurde. Dazu kam die typische Alkoholbasis. Am Ende hielten wir tatsächlich unsere eigenen Flaschen Hierbas in der Hand. Selbst angesetzt. Mit Kräutern aus Inca.

Auch selbstgemachter Hierbas schmeckt am besten in guter Gesellschaft

Fertig waren sie allerdings noch nicht. Erst einmal musste der Ansatz mehrere Monate reifen. Eigentlich hätte danach nur noch eines gefehlt: der süße Anis-Alkohol – und dann natürlich die erste Kostprobe. Doch genau dazu kam es bis heute nicht.

Denn ausgerechnet bei diesem letzten Schritt sind wir uns nicht ganz sicher, wie wir ihn richtig machen. Unsere selbst angesetzten Flaschen stehen deshalb noch immer unangetastet zu Hause.

Zum Glück waren unsere Freunde Pep und Cati beim Workshop dabei. Und so gibt es inzwischen einen Plan: Im Herbst wollen wir uns gemeinsam zum Essen treffen und den Hierbas endlich fertigstellen.

Vielleicht passt das sogar ganz gut. Denn mein erster selbstgemachter Hierbas braucht offenbar genau das, was auf Mallorca ohnehin vieles besser macht: ein bisschen Zeit, gutes Essen und Freunde, die wissen, wie es geht. Und erst dann wird eingeschenkt.

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