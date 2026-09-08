Warum schüchterne Fische und Küken länger leben

Anlässlich des Beginns der Fangsaison für den raor (Schermesserfisch) bin ich auf eine Studie gestoßen, die diesen kleinen Fischen Charakter attestiert. Konkret könne zwischen schüchternen und kecken Exemplaren unterschieden werden.

Das überrascht mich nicht. Als ich Hühner hielt – früher, als man das noch ohne Diplom in Geflügelwissenschaften legal tun konnte – fiel mir unter den zehn Küken einer Henne eines auf, das charakterlich hervorstach. Ich taufte es Indiana Jones, denn das Küken hatte eigene Vorstellungen von Risikomanagement. Es entfernte sich regelmäßig von Mama und unternahm Free-Solo-Expeditionen durchs Gehege. Mehrmals mussten wir Indy aus einem tiefer gelegenen Grundstück retten, wo er ganz allein runtergeflattert war, um zu checken, was dort so abgeht. Irgendwann war das Thema dann gegessen. Im Wortsinn.

Lieber keinen Stress suchen

Damit kommen wir zum Punkt: Die eingangs erwähnte Studie kommt zum Schluss, dass der schüchterne raor sehr viel schwerer zu fangen ist als der unternehmungslustige, und daher wesentlich zum Erhalt der Bestände beiträgt. Daraus sollten wir zwar keine direkten Rückschlüsse auf den Wert von Unternehmertum, Entdeckungsgeist oder Abenteuersportarten ziehen. Aber man könnte (schüchtern) die Überlegung anstellen, ob dem Erhalt der Spezies tendenziell nicht eher durch jene gedient ist, die in aller Stille ihr Ding machen, keinen Stress suchen und ihr Glück im Kleinen finden.

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