AfD-Wähler, Hitler-Shirts, „Heimatliebe“: Wie rechts ist der Ballermann?

„Gestern waren bei uns 99 Prozent AfD-Wähler“, sagt der Kellner einer am Ballermann einschlägig bekannten Kneipe. Er habe das an den Musikwünschen erkannt, die er allesamt abgelehnt habe, und an Sprüchen, in denen territoriale Ansprüche auf Mallorca erhoben wurden. Das ist nichts Ungewöhnliches am Ballermann, der seit Anbeginn ein Sehnsuchtsort mindestens wertkonservativer Deutscher ist, die sich wünschten, die Zeit wäre allerspätestens in den achtziger Jahren stehengeblieben. Damals, als Deutschland noch blond war, der Audi 80 ein Statussymbol war und ein Nationalspieler Briegel hieß. Weshalb ausgerechnet der Ballermann zur Pilgerstätte der Deutschen Rechten geworden ist, liegt auf der Hand. Es geht ums Eisbein, das der Gast selbst im Hochsommer serviert bekommt, flankiert von einem deutschen Pils, garniert mit einem sauber ausgesprochenen „Guten Appetit“. Während der Urlaubssuchende sich weltweit an die gegebenen Umstände anpassen musste, hat sich hier der Urlaubsort seinen Gästen angepasst. In Italien gibt es Spaghetti, in Frankreich Coq au Vin und am Ballermann rheinischen Sauerbraten. Die Läden heißen Bierkönig, Bielefelder Pilsstübchen oder Deutsches Eck. Ein ehemaliger NPD-Bundesvorsitzender hatte hier mal eine Kneipe. Die Musik ist Schlager. Hier vereinen sich Urlauber aus dem ganzen Bundesgebiet, um die gleiche Sprache wie daheim zu sprechen: Deutsch!

Der deutsche Begriff Heimatliebe hat einen Beigeschmack

Jetzt wurde unmittelbar neben dem Carrer Miquel Pellisa, den die Deutschen Bierstraße nennen, ein neues deutsches Zentrum für Sprache, Kultur und Heimweh nach der guten alten Zeit errichtet. Es heißt „Heimatliebe“ und ist ein Restaurant. Das muss man erst einmal sacken lassen. Heimatliebe ist zunächst nichts Negatives. Es steht für Kindheitserinnerungen, Nostalgie, die eigenen regionalen Wurzeln. Aber auch für häufig glorifizierende Verklärung vergangener Zeiten, die man selbst nicht erlebt haben muss: Schlacht im Teutoburger Wald, Reichsgründung, Weltmeister 1954.

In vielen anderen Kulturen gibt es keine rechte Entsprechung des Wortes Heimatliebe. Im Spanischen lässt es sich am besten mit Patria, also Vaterland, übersetzen. Ein Wort, das seit dem Slogan „Für Führer, Volk und Vaterland“ in Deutschland nicht mehr ganz so populär ist, aber derzeit eine Renaissance erfährt. Ebenso wie das Wort Heimat, das populistisch für Abgrenzung von anderen, vom Fremden steht. Und deshalb passt die Heimatliebe doch ganz besonders in den Zeitgeist und an den Ballermann. Ein Ort, an dem einen die senegalesischen Straßenhändler mittlerweile mit „Heil Hitler“ begrüßen, während sie einem Trikots der deutschen Nationalmannschaft mit „Führer 44“ -Beflockung zum Kauf anbieten. Diese Beobachtung machte ein konsternierter BILD-Reporter jüngst in seinem Playa-Urlaub. Früher wurden Neo-Nazis knallhart von den Senegalesen vermöbelt, wenn sie offen ihre Hakenkreuz-Tätowierungen zeigten. Heute verkaufen die Schwarzafrikaner den offen Rechtsradikalen die Hitler-Shirts. Immerhin, so der Reporter, wurde der Träger des Führer-Trikots von der Security aus dem Bierkönig entfernt. Ob der Ausgestoßene sich zukünftig in der Heimatliebe ausheulen kann, um anschließend lauthals seine Rachepläne gegen die Gesellschaft zu verkünden? Möglich, der Ballermann hat ein Herz für jeden. Seine Toleranz gegenüber radikalen Strömungen ist groß, solange sie nicht links sind oder mit dem Klimawandel zu tun haben. Dank des Namens könnte die Heimatliebe tatsächlich eine Begegnungsstätte der Neu-Rechten werden. Es kommt darauf an, ob der Kellner auch die Musikwünsche erfüllt.

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