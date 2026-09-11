Fast 80 Jahre alte Reben: Dieser außergewöhnliche Rioja überrascht mit Feinheit

Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens ermöglichen kühle Klima-Einflüsse vom Atlantik sowie wertvolle Kalk- und Kiesböden Rotweine, vorwiegend aus der Rebsorte Tempranillo, die nicht nur elegant und finessenreich, sondern auch außergewöhnlich reifefähig sind. Merkmal eines hervorragenden Riojas ist also nicht – wie man in Deutschland oft irrigerweise denkt – seine Kraft und Robustheit, sondern seine Feinheit und sein elegantes Säurespiel. Zweitens entstanden Ende des 19. Jahrhunderts aus verschiedenen Umständen Verbindungen zur damals technisch weltweit führenden Weinbauregion Bordeaux. So entwickelte sich die Rioja zu einer technisch führenden Region für die Herstellung hochwertiger Weine, unter anderem durch die Verfeinerung in kleinen Holzfässern. Die der Reifung im Holzfass und in der Flasche entsprechenden Qualitätsstufen Crianza, Reserva und Gran Reserva wurden auf ganz Spanien übertragen und gelten bis heute.

Die Weine der Region Rioja gehören zu den bekanntesten spanischen Weinen

Natürlich muss auch eine Region wie die Rioja mit der Zeit gehen. Das Angebot an Weinen der Region ist heute sehr viel differenzierter als noch vor 30 Jahren. Während früher wenige große Bodegas mit ihren Weinmarken die Abfüllung und den Verkauf der Weine fast alleine bestritten, bieten heute rund 570 Weingüter ihre Weine an. Vor allem kleinere, qualitätsorientierte Erzeuger legen besonderen Wert auf die genaue Herkunft ihrer Weine, denn Einzellagen können sehr spezifische, charaktervolle Weine hervorbringen, wie man nicht nur in der Bourgogne oder in Deutschland weiß. Im Regelwerk der Region wird diesem Umstand vermehrt Rechnung getragen, indem zum Beispiel besondere Parzellen eigenen Schutz erhalten („Viñedo Singular“).

Eduardo Eguren ist der Winzer hinter der Bodega Cuentaviñas S.L. / Jürgen Mathäß

Weine aus einem knapp 80 Jahre alten Weinberg

Mit der stärkeren Orientierung auf terroirgeprägte Weine sehen viele Winzer ihre Weinberge mit neuen Augen. Einzelne Teilregionen der Rioja wurden regelrecht zum Hotspot. Dazu gehören einige Hektar der außergewöhnlichen Lage La Canoca bei dem kleinen Weiler Peciña auf etwa 650 m Höhe. Das recht enge Tälchen verfügt über kühles Höhenklima, mäßige Sonneneinstrahlung, steinige Böden und über 70 Jahre alte Weinberge. Dort hat Eduardo Eguren nach umfangreichen Terroirstudien sein kleines Weinprojekt „Cuentaviñas“ gegründet. Weinerzeugung wurde ihm schon in die Wiege gelegt, denn er ist der Sohn von Marcos Eguren, dessen Bodegagruppe Sierra Cantabria berühmte und sehr teure Riojas wie El Bosque, La Nieta, San Vicente oder Amancio auf die Flasche bringt.

Der 2023er Rioja "Alomado" der Bodega Cuentaviñas S.L. / Cuentaviñas S.L.

Sein 23er „Alomado“ stammt aus einem 1947 gepflanzten Weinberg, in dem neben Tempranillo auch einige Stöcke Malvasía und Viura stehen, insgesamt 12 Prozent. Nach 16 Monaten Ausbau in 500-Liter-Fässern zeigt der Wein ein zartes, seidig-feines Aroma von Himbeere, Kirsche und Vanille. Der außergewöhnliche Rioja beeindruckt auch im Mund mit pinotähnlicher Samtigkeit, feinsten Gerbstoffen und eleganter Säure.

Informationen Der Wein 2023 Cuentaviñas: „Alomado“ Flasche 49,95 Euro www.lavinoteca.info Die Bodega Cuentaviñas S.L. Calle Vial B6, 26339 Peciña, La Rioja

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