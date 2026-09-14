Meinung | KOMMENTAR
Gentrifizierung auf Mallorca: Wenn die wohlhabenden ausländischen Mitbürger kommen
Die Bürgerinitiative Salvem S’Escorxador fordert eine Sanierung des verwahrlosten Areals, befürchtet jedoch gleichzeitig, dass die Aufwertung des Viertels eine neue Welle der Gentrifizierung in Palma auslösen könnte
Die Bürgerinitiative Salvem S’Escorxador verfolgt ein ehrenwertes Ziel: Die Mitglieder setzen sich für eine Aufwertung des Bereichs um den früheren Schlachthof ein. Da, wo einst ein Gastromarkt versuchte, eher höherpreisige Tapas und Drinks an den Mann zu bringen und das CineCiutat Filme abseits des Mainstreams zeigt, sieht es alles andere als schmuck aus, wenn man etwas genauer hinschaut.
An vielen Wänden bröckelt es, bisweilen fehlen ganze Stücke im Mauerwerk, Lampen baumeln arbeitslos herum oder sind abgerissen. Und eine Putzkolonne ist wohl auch schon seit mehreren Monaten dort nicht mehr durchgezogen. Das Areal lädt nicht gerade zum Verweilen ein. Und trotzdem befinden sich die Anwohner in einem Zwiespalt.
Wo es schöner wird, kommen Zweithausbesitzer
Einerseits kämpfen sie – verständlicherweise – für eine schönere Umgebung direkt vor ihren Haustüren, andererseits spüren sie den Hauch der Gentrifizierung im Nacken. Es ist die überall wiederkehrende Geschichte in Palma: Überall, wo es schöner wird, kommen dann wohlhabende, häufig ausländische Mitbürger, und legen sich in dem aufgehübschten Viertel eine Zweitwohnung zu.
Und dabei bleibt es nicht: Nach kurzer Zeit ziehen in die traditionellen Bars fancy Frühstückscafés mit Matcha Latte und überteuerte Yoga-Studios. Da kann es dem seit Jahrzehnten ansässigen Einheimischen schon mal angst und bange werden. Und so sieht er sich dann irgendwann, wenn die Preise explodieren, gezwungen, in ein anderes Viertel zu ziehen. Bis auch dieses entdeckt wird. Ein Teufelskreis.
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