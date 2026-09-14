TUI-Rückzug: Das Aus von Palmas Wasserbus-Projekt ist ein Imageschaden für alle Beteiligten

Das hörte sich gut an: Palma sollte eine neue Attraktion erhalten. Vier moderne Katamarane sollten als Wasserbusse vor Palma mit mehreren Stopps verkehren und dabei die schönste Seite der Fassade der Metropole vom Meer aus präsentieren. Zweifellos ein Gewinn für Einheimische und Touristen. Zugleich würde der Paseo Marítimo vom Auto- und Busverkehr entlastet werden. Und das alles noch nachhaltig, denn die Katamarane sollten einen Hybridantrieb erhalten, und sechs barrierefreie Haltestellen sollten mit Systemen zur Regenwassernutzung und Photovoltaikanlagen versehen werden. Die Hafenbehörde (APB) hatte das Projekt kürzlich vorgestellt und gleich auch einen Betreiber präsentiert, nämlich eine Arbeitsgemeinschaft des deutschen Reiseunternehmens TUI España Turismo und des in Palma ansässigen MallorcAventura. Und schlussendlich sollten durch den Betrieb der Wasserbusse noch 48 neue Arbeitsplätze entstehen.

„Unvorhergesehene administrative, operative und wirtschaftliche Umstände“ führten zum vorzeitigen Aus des Projekts

Doch jetzt die enttäuschende Nachricht: TUI hat sich von dem Projekt zurückgezogen, und zwar aufgrund „unvorhergesehener administrativer, operativer und wirtschaftlicher Umstände“. Schaut man sich die Geschichte des Vorhabens an, ist das Projekt wohl an Neid und Dilettantismus gescheitert. Zwar hatte die Hafenbehörde ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt, dann aber eine Bietergemeinschaft aus ALSA, Tramapi und Barcos Azules ausgeschlossen und den Zuschlag TUI und MallorcAventura erteilt. Das rief den Balearischen Schifffahrtsverband APEAM auf den Plan, der Widerspruch gegen den Zuschlag an TUI & Co einlegte und den Gang zum Verwaltungsgericht ankündigte. Es kann dahinstehen, ob das Verfahren fehlerhaft durchgeführt wurde oder Konkurrenten-Neid die Feder führte. Ein möglicherweise jahrelanger Rechtsstreit wäre jedenfalls kein guter Start für die neuen Wasserbusse.

Es bleiben viele Fragen offen

Weiter deutet vieles darauf hin, dass das Projekt wohl mit heißer Nadel gestrickt wurde und die Vorplanung mangelhaft war. Die Wasserbusse, die Tui einsetzen wollte, haben eine Länge von 18 m, während die von der Hafenbehörde zur Verfügung gestellten Anlegeplätze nur für Schiffe von bis zu 15 m zugelassen sind. Auch wirtschaftlich haben sich die Vorgaben der Hafenbehörde von vornherein nicht gerechnet. So hatte der APB Ticketpreise für die einfache Fahrt von 50 Cent vorgeschrieben. Gut für die Nutzer, völlig unwirtschaftlich für die Betreiber. Das alles hätte man schon im Ausschreibungsverfahren wissen können und müssen.

Wie nun soll die Flotte wieder flott gemacht und das Projekt doch noch realisiert werden? Die Hafenbehörde will demnächst eine neue Ausschreibung vornehmen. Dafür müssen dieses Mal die technischen und wirtschaftlichen Daten besser aufbereitet werden. Ob sich dann überhaupt noch ein Betreiber findet, ist nicht sehr wahrscheinlich. Denn aus Altruismus wird sich keine Reederei mit dem Thema befassen. Was bleibt, ist ein Imageschaden – für alle Beteiligten.

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