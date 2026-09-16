Klimawandel auf Mallorca: Die natürliche Lösung gegen den Over-Tourism?

Auch in Kühlungsborn an der Ostsee konnte man in diesem Sommer gut in der Sonne brutzeln. / Jens Büttner / dpa

Fast hatte ich vergessen, wie es ist, ohne sie zu leben. Die leichte, klebrige Schweißschicht, die Körper und Gesicht ununterbrochen den ganzen Sommer über bedeckte, war fast schon zu einem Teil von mir geworden. Nur beim Duschen entschwand sie kurz oder in klimatisierten Räumen – wie angenehm doch ein Supermarkt-Großeinkauf ist, wenn man dafür eine Zeit lang einfach mal existieren kann, ohne von drückender Heißluft geplättet zu werden. Leider kehrten der Schweiß und das Mattigkeitsgefühl unmittelbar zurück, sobald man das Wasser abschaltete oder den Schritt nach draußen wagte.

Aber wem erzähle ich das? Sie haben ihn ja vermutlich alle selbst erlebt, diesen Super-Sommer auf Mallorca, den heißesten seit 1961 mit 27,1 Grad Durchschnittstemperatur, die kühlsten Nachtmomente mit eingerechnet, und dabei eine Schwüle, die niemanden kalt lässt. Erst jetzt, wo das Schlimmste überstanden ist, merke ich wirklich, wie sehr mich das Klima in den letzten Monaten gelähmt hat. Alltagsbewältigung unter Extrembedingungen – nichts, was auf Dauer Spaß macht.

Bisher dachte ich immer, die Urlauber seien davon ausgenommen. Klimatisiertes Hotelzimmer, klimatisierter Speisesaal, keine Haushaltspflichten, dafür unendlich viel Zeit für Abkühlung im Pool oder Meer – so lässt es sich doch aushalten. Und tatsächlich: Einer Studie der Balearen-Uni zufolge, die auf Urlauberbefragungen aus dem Sommer 2024 fußt, machten die hohen Temperaturen den Sommertouristen auf Mallorca nichts aus und steigerten ihre Inselbegeisterung sogar noch.

Doch auch das scheint sich 2026 geändert zu haben. Zumindest wenn man der Europäischen Kommission für Tourismus glaubt, die nun verlauten ließ, dass drei von zehn Mallorca-Urlaubern an der üblichen Reise auf die Insel zweifeln. Und gleichzeitig hat auch Deutschland einen Super-Sommer hinter sich. Schönwetter-Fanatiker kamen auch dort auf ihre Kosten.

Wenn Mallorca zu heiß für den Urlaub wird, könnte das sogar etwas Gutes haben

Was bedeutet das für Mallorca? Wird die Hauptreisezeit sich bald auf Juni und September verlagern? Dass ein Teil des Familientourismus wegbricht, weil Eltern mit Kindern künftig während der Sommerferien lieber in Sankt Peter-Ording oder Kühlungsborn am Strand brutzeln statt in Palma oder Cala Ratjada? Kurzfristig gesehen wahrscheinlich nicht. Das auf der Insel so viel kritisierte, aber doch verkaufsträchtigste Tourismusmodell “Sol y Playa” ist zu tief verankert, um über Jahrzehnte verfestigte Reisegewohnheiten Schlag auf Schlag zu ändern. Aber mittelfristig kann es durchaus sein, dass Mallorcas Klima vom wahren Publikumsmagneten zum Gegenargument für den Familienurlaub wird. Zumindest bei einem Teil der Menschen.

Bleibt die Frage: Wäre das so schlimm? Oder bahnt sich da eine natürliche Lösung für die Problematik des Over-Tourism an? Hand aufs Herz: Mangeln wird es auf Mallorca an Besuchern nie, dafür ist es hier einfach viel zu schön. Mit türkisem Wasser, Palmen und Mittelmeerfeeling können die Nord- oder Ostseebäder trotz Klimawandels auch in Zukunft nicht aufwarten. Und die Hardcore-Sonnenanbeter werden sich auch weiterhin im Juli und August auf der Insel einbuchen. Aber wenn ein paar Prozent potenzieller Inselurlauber sich letztlich doch gegen den Mallorca-Trip entscheiden würden – vielleicht wäre das genau das, was die Insel braucht.

Abonnieren, um zu lesen