Die steigende Anzahl der Urlauber bedeutet wesentlich mehr Arbeit für die Taxifahrer. Um der Nachfrage gerecht zu werden, hat das Rathaus von Palmas de Mallorca den Taxis am Donnerstag (8.7.) längere Arbeitszeiten gewährt.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, dürfen die Taxis nun 24-Stunden-Schichten einlegen. Schichtwechsel ist spätestens 6 Uhr morgens. Alle fünf Tage müssen die Taxis einen Ruhetag einlegen.

Das bedeutet nun aber nicht, dass die Taxifahrer alle 24 Stunden lang hinter dem Steuer kleben. Die teuren Lizenzen, die für den Taxibetrieb notwendig sind, teilen sich meist mehrere Fahrer für ein Taxi.

Wegen der geringen Nachfrage nach Ausbruch der Corona-Pandemie hatte das Rathaus die Anzahl der Taxis auf den Straßen deutlich heruntergeschraubt. Seit der vergangenen Woche herrscht wieder Hochbetrieb, und alle Taxis dürfen gleichzeitig den Betrieb aufnehmen.

Zudem will die Stadt auch den Taxiservice verbessern und hat den Fahrern Zuschüsse bewilligt. 2.500 Euro gab es für jedes Taxi, das in ein behindertengerechtes Fahrzeug umgebaut wurde. 30.000 Euro hat das Rathaus dafür insgesamt ausgegeben. Weitere insgesamt 1.800 Euro an Zuschüssen gab es für den Einbau von Videokameras, die die Sicherheit erhöhen sollen. /rp