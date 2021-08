Trotz etlicher Hinweisschilder und Zeichnungen auf dem Asphalt kommt die Ortspolizei von Manacor nicht gegen die zahlreichen Wildparker an, die am Strandzugang an der Cala Varques im Osten von Mallorca parken. An beiden Seiten der schmalen Landstraße reihten sich in den vergangenen Tagen dicht an dicht Autos im deutlich ausgeschilderten Parkverbot aneinander.

Schon vor einem Jahr wurde das Parken in diesem Gebiet in der Nähe des zur Gemeinde Manacor gehörenden Küstenorts Porto Cristo verboten, auch weil im Notfall schnell Rettungsfahrzeuge durchkommen müssen, wie der Inselrat Mallorca angemahnt hatte. Seitdem weisen sechs Schilder und gelbe Linien am Straßenrand auf das Parkverbot hin. Die Polizei hatte zudem mehrfach Strafzettel verteilt. Am Parkchaos hat der Einsatz jedoch nichts geändert.

Das Auto- und Parkplatzproblem ist in den Sommermonaten an mehreren Stellen auf Mallorca ein großes Problem. Insbesondere am beliebten Strand Es Trenc wird das Thema Parkplätze regelmäßig auch zum Politikum, bei dem Nutzer, Anwohner und Umweltschützer sowie das Rathaus in Campos und die verschiedenen Inselbehörden teilweise gegensätzliche Interessen verfolgen. /tg