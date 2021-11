Die Frist zur Erneuerung des Anwohner-Parkausweises in Palma de Mallorca hat am Montag (22.11.) begonnen. Bis zum 31.Januar erhalten Anwohner den Sticker für 24 Euro, um dann ohne weitere Kosten in den mit blauen Linien markierten Parkflächen in dem nach dem Wohnort zugeteilten Gebiet in der Innenstadt das Auto abstellen zu können. Dabei ist Palma in acht kostenpflichtige Parkzonen unterteilt, die sich neben der Innenstadt auch rund um die Avenidas und bis zur Hauptstraße von Cala Major erstrecken. In welcher Zone Sie sich befinden, ist durch Aufkleber an den Straßenlaternen ersichtlich.

An mehr als 17.000 Residenten hat das Rathaus Palma bereits den Brief verschickt, der an die Erneuerung erinnert. In diesem steht geschrieben, ob die Gebühr direkt bezahlt werden kann (sin incidencia) oder ob noch Nachweise eingereicht werden müssen (con incidencia). Wie die Behörde bekannt gab, fehlen bei 1.100 Anwohnern Dokumente. In diesem Fall muss eine E-Mail mit den Nachweisen an incidenciesora@palma.cat geschickt oder hier ein Termin bei der zuständigen Polizeiwache in der Avenida Sant Ferran vereinbart werden.

Sind alle Dokumente da, kann die Gebühr einfach online oder an Bankautomaten überwiesen werden. Wer lieber persönlich vorstellig wird, kann im Büro der Parkbehörde (SMAP) im Carrer Sant Joan de la Salle, 6 erscheinen. Ein Termin ist dafür nicht notwendig. Sollte der Erinnerungsbrief nicht angekommen sein, kann dieser per E-Mail unter renovacioora@palma.cat erneut angefordert werden.

Noch ist nicht bekannt, ob und wann es zu der vom Rathaus geplanten Erweiterung der ORA-Zonen kommt. Die Stadt wollte die ACIRE-Zone, in der nur noch Anwohner fahren und parken dürfen, bis zu den Avenidas ausweiten. Die Händler der anliegenden Geschäfte lehnen dies ab. Nun soll sich erst einmal die Justiz in der Sache äußern.