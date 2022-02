Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca hat in den vergangenen drei Jahren über 4.000 Autowracks von den Straßen der Stadt entfernt. Um die Entsorgung besser zu organisieren, wurde am Donnerstag (3.2.) eine Abstellfläche für verlassene Fahrzeuge im Gewerbegebiet Son Oms eröffnet.

Bislang blieben die teilweise schwer beschädigten Autos auf der Straße, bis alle Formalitäten erledigt waren, um sie zu verschrotten. Auf dem neuen Gelände sollen sie nun zwischengelagert werden und nicht mehr Parkplätze oder Straßen blockieren.

Bei der Eröffnung des Areals, das für 420 Autowracks Platz bietet, kündigte Bürgermeister José Hila an, die Strafen für zurückgelassene Autos von 1.500 auf 3.000 Euro zu erhöhen. Die Einwohner Palmas könnten aber den städtischen Abschleppdienst für die Entfernung von kaputten Fahrzeugen in Anspruch nehmen. "Es gibt keine Ausreden mehr, sein Auto einfach auf der Straße stehen zu lassen", so der Politiker. /pss