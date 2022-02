Das Autofahren ist in den kommenden zwei Monaten sonntags an der Meerespromenade der Playa de Palma verboten. Das hat die Stadt Palma de Mallorca am Freitag (4.2.) in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Straße soll für Fußgänger und Sportler freigehalten werden.

