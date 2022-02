Die Nachtbusse in Palma de Mallorca nehmen am Freitag (18.2.) wieder ihren Betrieb auf. Die vier Linien verbinden den Paseo Marítimo und den Plaza de España mit diversen Stadtteilen Palmas. Die Busse N1, N2, N3 und N4 verkehren dann wieder freitags, samstags und am Vorabend von Feiertagen zwischen 23.30 Uhr und 6.30 Uhr. Die Linie N1 fährt bis 6.50 Uhr.

Mitte Januar musste der Betrieb der Nachtlinien zeitweise aufgrund vieler coronabedingter Ausfälle eingestellt werden. Die Nachtbusse verbinden unter anderem die Gewerbegebiete mit ihren Diskotheken mit dem Stadtzentrum von Palma. Auch am Paseo Maritimo fährt eine Linie entlang. Alle Busse fahren an der Plaça d'Espanya vorbei. Der Service wurde erstmals im Jahr 2017 eingeführt.