Die Inflation macht vor Mallorca nicht Halt und auch auf der Insel sind die Benzinpreise deutlich angestiegen. Da lohnt es sich auf jeden Fall, vorab auf einen Preisvergleich zu schauen und eine günstige Tankstelle anzusteuern. Bis zu 18 Cent pro Liter lassen sich so (Stand Donnerstagmittag 24.2.) sparen.

Das Geoportal des spanischen Umweltministeriums, das die aktuellen Benzinpreise anzeigt, listet derzeit auf Mallorca neun Tankstellen auf, wo der Preis pro Liter Super (an der spanischen Zapfsäule steht 95 für die Oktanzahl) unter 1,60 Euro liegt. Fünf davon in Palma de Mallorca und je eine in Santa Ponça, Pollença, Sa Pobla und Felanitx. Mit 1,549 Euro pro Liter ist die Just Fuel-Filiale in Pollença derzeit die günstigste Tankstelle Mallorcas.

Die Billiganbieter sind auf Mallorca erst seit Kurzem erlaubt. Sie müssen sich außerhalb der Stadtzentren zum Beispiel in Gewerbegebieten ansiedeln und dürfen keinen Premium-Treibstoff anbieten. Anders als bei den großen Ketten gibt es bei den No-Name-Tankstellen keinen Tankwart und gezahlt wird an einem Automaten.

Durchschnittlicher Benzinpreis bei 1,68 Euro

Ganz in der Nähe von Just Fuel ist die teuerste Tankstelle der Insel. Die Cepsa-Filiale an der Ortseinfahrt von Alcúdia fordert 1,729 Euro pro Liter. Der Durchschnitt liegt inselweit bei etwa 1,68 Euro. Beim bislang letzten MZ-Test im November rangierten die Preise noch zwischen 1,47 Euro und 1,62 Euro.

Anders verhält es sich beim Super Plus (98 in Spanien). Hier hat die Shell-Tankstelle in Palmas Stadtviertel Son Fusteret die Nase mit 1,769 Euro pro Liter vorne. Besonders teuer sind die Repsol-Filialen im Norden der Insel mit 1,879 Euro pro Liter.

Beim Diesel kostet der günstigste Liter 1,449 Euro bei den zwei Autonetoil-Tankstellen in Palma de Mallorca und Just Fuel in Pollença. Wie schon beim normalen Benzin ist die Cepsa-Tanke in Alcúdia mit 1,635 Euro der teuerste Anbieter.

Lieber zum Wochenstart tanken

Laut dem RACC, dem katalanischen Pendant zum ADAC, ist der Montag der günstigste Tag zum Tanken. Bis zum Wochenende steigen die Preise Schritt für Schritt. Der teuerste Tag ist der Samstag. Da der Benzinpreis auch durch Angebot und Nachfrage diktiert wird, sollten Stoßzeiten umgangen werden. Man sollte also vor den Feiertagen und Ferien nicht erst in letzter Minute tanken, sondern schon einige Tage zuvor.

Die Grundregel, Tankstellen an Autobahnen zu vermeiden, fällt auf Mallorca weniger ins Gewicht. Die Tankstellen dort zählen zwar zu den teuersten, die Preise unterscheiden sich aber kaum von denen, die die Tankstellen der großen Ketten in den Städten aufrufen.