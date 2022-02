Am Köln Bonn Airport hat am Montag (28.2.) ein ganztägiger Warnstreik an den Passagier-Kontrollstellen begonnen, der von der Gewerkschaft Verdi angekündigt worden war. Laut Angaben des Flughafens kommt es zu längeren Wartezeiten und Schlangenbildung. Zudem sind insgesamt 56 Flugverbindungen annuliert worden, darunter 39 Abflüge und 17 Ankünfte.

Folgende Mallorca-Flüge sind von den Ausfällen betroffen: der Eurowings-Flug EW 584 (annulliert, 12.05 Uhr) und der Ryanair-Flug FR 7208 (annulliert, 13.40 Uhr). Nicht annulliert ist nach jetzigem Stand der spätere Ryanair-Flug FR 7212 um 19.50 Uhr. Der Eurowings-Flug EW 582 wird voraussichtlich umgeleitet und ab Düsseldorf starten, wie ein Sprecher von Eurowings auf Nachfrage der MZ mitteilte. Für die betroffenen Fluggäste werde ein Bustransport organisiert. Der Flughafen hat eine Telefon-Hotline eingerichtet Insgesamt soll es an diesem Tag ab Köln/Bonn voraussichtlich nur 25 Abflüge geben, es wird mit weiteren Beeinträchtgungen des Flugbetriebs gerechnet. Der Streik des Sicherheitspersonals dauert laut Verdi bis 24 Uhr an. Reisende sollten sich am Besten bei ihren Fluggesellschaften über den Status ihrer Flüge erkundigen. Der Airport hat zu diesem Zweck eine Telefon-Hotline eingerichtet: Tel. 02203-40 4000. Solange der Streik andauert, werden die Flüge einzeln aufgerufen und die Passagiere Flug für Flug zur Passagierkontrolle gebeten. Der Flughafen bittet alle Reisenden, das Handgepäck möglichst aufzugeben oder ganz darauf zu verzichten. Zudem sollten die Fluggäste ganz besonders auf die Durchsagen im Terminal achten. /bro