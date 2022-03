Benzin ist teuer, günstige Mietwagen sind selten, und Parkplätze gibt es auf der Insel sowieso kaum. Eine Fahrt mit dem Taxi scheint auf Mallorca so immer lukrativer. Zumal die Preise im Vergleich zu Deutschland relativ niedrig sind.

Einheitspreise

Die Taxifahrer sind selbstständig, können sich bei der Suche nach Kundschaft von Telefonzentralen (einer der größten Anbieter ist Radio-Taxi 971-20 12 12) und Apps (Ntaxi funktioniert verlässlich) helfen lassen. Dafür zahlen sie eine Provision. „Für den Kunden macht das beim Fahrpreis keinen Unterschied“, erklärt der Taxifahrer Pau Arias. „Alle Taxis haben das gleiche Taxometer, das nach den Tarifen der einzelnen Gemeinden läuft.“

Vier Tarife auf Mallorca

Je nach Ort, Zeit und Tag gelten andere Tarife. Auf einer Anzeige auf dem Dach der Taxis leuchten die Zahlen von 1 bis 4 auf. 1 steht dabei für den Nacht- und Feiertagstarif (inklusive Wochenende) für Fahrten in Palma. Ein Kilometer kostet dann zwischen 21 und 7 Uhr 1,10 Euro. Eine Stunde Wartezeit schlägt mit 20,15 Euro zu Buche. Der Mindestpreis beträgt 4 Euro. In diesem sind die ersten 1.364 Meter oder 267 Sekunden inbegriffen.

2 steht für den Tagestarif (7 bis 21 Uhr): Ein Kilometer kostet 0,93 Euro, eine Stunde Wartezeit 17,85 Euro. Der Mindestpreis sinkt auf 3 Euro. Erst nach 914 Metern oder 171 Sekunden erhöht sich der Preis auf dem Taxometer.

Leuchtet die 3 auf, ist das Taxi mit dem Überlandtarif unterwegs: Tagsüber (von 6 bis 21 Uhr) sind 1,10 Euro pro Kilometer fällig, für die Wartezeit pro Stunde 18,56 Euro. Mindestens 3,15 Euro kostet eine Fahrt. Bei Nummer 4, dem Überlandtarif in der Nacht oder an Feiertagen (21 bis 6 Uhr), sind 1,26 Euro pro Kilometer zu zahlen (mindestens 4,04 Euro) sowie 18,05 Euro pro Stunde Wartezeit.

Zuschläge

Wer kein Taxi an den Straßenrand winkt, sondern es per Telefon vor die Haustür bestellt, zahlt 1,10 Euro für diesen Dienst. Zu Weihnachten und Silvester – genauer gesagt vom 24. Dezember um 20 Uhr bis 25. Dezember um 20 Uhr sowie vom 31. Dezember um 20 Uhr bis zum 1. Januar um 20 Uhr – steigt in Palma der Mindestpreis auf 4,75 Euro. Weitere Zuschläge werden je nach Abfahrts- oder Ankunftsort fällig. Fahrten zum oder vom Flughafen (hier liegt der Mindestpreis für eine Fahrt bei 13,28 Euro), zum Hafen oder nach Na Burguesa kosten 4,40 Euro mehr. Rollstuhl, Blindenhund und Kinderwagen dürfen kostenlos mitgenommen werden. Bei Überlandfahrten kosten die Ziele Hafen und Flughafen in Palma 2,93 Euro mehr. Geht es in die Berge, wird pro Strecke ein Zuschlag von 4,05 Euro fällig.

Das Gepäck

Knifflig ist mittlerweile der Preis für die Koffer. Einen pauschalen Zuschlag wie früher gibt es nicht mehr. In Palma ist die Mitnahme von Gepäck kostenlos. Für Überlandfahrten muss theoretisch die Waage ausgepackt werden. Die Passagiere haben pro nicht belegtem Sitzplatz 30 Kilo Freigepäck. Bei Taxis, die vier Personen befördern können, sind insgesamt 50 Kilo frei. Sind fünf oder mehr Plätze im Wagen verfügbar, sind es zusammen 60 Kilo. Jeweils für 10 Kilo mehr können 4 Cent pro Kilometer verlangt werden. Letztlich entscheide jeder Fahrer selbst, ob er die Koffer laut der komplizierten Regelung mit abrechnet – oder einfach auf die geringe Summe verzichtet. Fahrer Arias etwa verlangt nichts extra, wie er sagt. Bei den Wagen von Radio Taxi werden pauschal 64 Cent pro Koffer und Fahrt berechnet.

Preisbeispiele

An den Taxihaltestellen stehen in der Regel Schilder mit Richtpreisen. Die App Ntaxi spuckt ebenfalls einen geschätzten Preis aus. Unter bit.ly/Taxi-Mallorca gibt es aktuelle Preislisten der Zentrale Radio Taxi:

Taxi-Fahrten von oder nach Palma (in Klammern der Nachttarif), Preise in Euro:

Alcúdia 69,15 (79,64)

Can Picafort 70,25 (80,90)

Cala Ratjada 93,35 (107,36)

Cala Millor 82,35 (94,76)

Santanyí 61,45 (70,82)

Llucmajor 33,95 (39,32)

Manacor 60,35 (69,56)

Inca 37,25 (43,10)

Portals Nous 17,45 (20,42)

Santa Ponça 27,35 (31,76)

Port d'Andratx 40,55 (46,88)

Valldemossa 29,55 (34,28)

Sóller 32,85 (38,06)

Lluc 59,25 (68,30)

Taxi-Fahrten von oder zum Flughafen Mallorca (in Klammern der Nachttarif), Preise in Euro inklusive Flughafenzuschlag: