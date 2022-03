Palma de Mallorca führt die sogenannte violette Haltestelle ein. Die Nachtbusse halten auf Wunsch von Passagierinnen dann auch außerhalb der vorgesehenen Haltestellen. Das soll Angriffe auf Frauen verhindern und die Fahrt sicherer machen.

Wie aus einer Pressemitteilung des Rathaus hervorgeht, ist der Service ab Freitag (11.3.) auf allen vier Linien der Nachtbusse aktiv. Eine Frau kann dann beim Einsteigen dem Fahrer sagen, wo sie genau aussteigen möchte.

Halt muss auf der üblichen Busstrecke liegen

Der zusätzliche Haltepunkt muss auf der geplanten Strecke liegen und kann sich beispielsweise zwischen zwei festen Haltestellen befinden, damit die Passagierin einen kürzeren Weg nach Hause hat.

Die Nachtbusse in Palma fahren nur freitags, samstags und in den Nächten vor Feiertagen von 23.30 bis 6.30 Uhr. Die Linie N1 fährt von Porta del Camp zum Paseo Marítimo, die N2 von Can Blau bis Can Valero, die N3 von Germans Escalas nach S'Indioteria und die N4 von Son Bonet nach Santa Catalina. /rp