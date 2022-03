Die Sperrung des Straßentunnels Son Vic an der Ma-1 nahe Peguera im Südwesten von Mallorca hat seit Montag (7.3.) immer wieder lange Staus auf der Umfahrungsstrecke durch Peguera zur Folge. An den Instandsetzungsarbeiten führt indes kein Weg vorbei. Es drohen unter anderem, Teile der Tunneldecke auf die Fahrbahn zu stürzen. Um Anwohner und Geschäftsleute auf dem aktuellen Stand der Arbeiten zu halten, lädt der für den Straßenbau zuständige Inselrat von Mallorca für Dienstag (15.3.) zu einer Informationsveranstaltung in das Casal de Peguera im Carrer dels Pins, 17, ein. Los geht es um 16 Uhr.

Wie eine Sprecherin des Inselrats der MZ bestätigte, kann jeder, der sich für den Fortgang der Arbeiten interessiert, die Veranstaltung besuchen. Dabei soll auch eine Arbeitsgruppe gegründet werden, die ab sofort Informationen aus erster Hand bekommen soll. Auch die Bauarbeiten für den neuen Kreisverkehr von Camp de Mar sollen bei dem Treffen erörtert werden.

Strategien gegen das Verkehrschaos

Die Tunnelsperrung sorgt in dem vor allem betroffenen Ort Peguera für einigen Ärger, tagsüber reiht sich oft ein Auto an das nächste, im Schneckentempo geht es durch das Dorf. Bei der Gemeinde Calvià überlegt man bereits, den dienstäglichen Markt in Peguera für den ersten Zeitraum der Bauarbeiten bis zum 7. April zu streichen, um ein erhöhtes Verkehrsaufkommen an diesem Tag zu vermeiden. In Andratx wiederum dringt man auf eine Erhöhung der Busfrequenzen. Im Rathaus hat man sich bereits mit der Überlandbus-Firma TIB in Kontakt gesetzt, damit diese weitere Direktbusse zwischen Andratx und Palma anbiete.

Die Vollsperrung des Tunnels soll bis zum 7. April dauern. Danach dürfen zumindest Autofahrer, die in Richtung Andratx unterwegs sind, wieder den Tunnel benutzen. Der Gegenverkehr wird aber weiter durch das Zentrum von Peguera umgeleitet. In der Hochsaison zwischen Juli und Oktober ruhen dann die Arbeiten. Voraussichtlich im November werde man sie dann wieder aufnehmen, in erster Linie aber nachts, verspricht der Inselrat in einer Pressemitteilung. Immer wieder komme es tagsüber auch dann zu kurzzeitigen Vollsperrungen, die Fahrer mit Ziel Andratx werden umgeleitet, die mit Ziel in Richtung Palma dürfen den Tunnel benutzen. Das Ende der Arbeiten ist derzeit für Februar 2023 vorgesehen. /jk