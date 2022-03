Wer bei seinem Mallorca-Urlaub zu Ostern angesichts der hohen Preise für Mietwagen lieber den Bus nimmt, hat Glück - zumindest wenn er im Osten der Insel seine Ferien verbringt. Die Balearen-Regierung hat am Mittwoch (30.3.) bekannt gegeben, dass ab 8. April die Buslinie A42 zwischen dem Flughafen und Cala Bona reaktiviert wird. Der "Aerotib" hält auf der Strecke unter anderem in den Küstenorten Porto Cristo, S'Illot, Sa Coma und Cala Millor.

Je nach Uhrzeit dauert die Verbindung rund anderthalb bis eindreiviertel Stunden. Die erste Verbindung ab Cala Bona geht um 4.30 Uhr und kommt um 6.15 Uhr am Airport an. Auf den ersten vier Fahrten am Morgen kann man den Bus auch für Fahrten zwischen den Küstenorten fahren. Ab 8.05 Uhr ist der Bus Urlaubern vorbehalten, die direkt zum Flughafen fahren wollen. Der letzte Bus fährt um 19.10 Uhr los (19.15 Uhr in Cala Millor, 19.30 Uhr in Sa Coma) und kommt um 22.55 am Airport Son Sant Joan an.

In die Gegenrichtung fährt der erste Bus um 8.20 Uhr los und kommt um 9.55 Uhr in Cala Bona an. Bis auf die letzten drei Verbindungen des Tages ist auch hier die Fahrt zwischen den Küstenorten untersagt. Der letzte Bus vom Flughafen geht um 23.45 Uhr und kommt um 1.20 Uhr in Cala Millor an. Die Busse fahren in beide Richtungen etwa im Stundentakt.

Alle Informationen zu den Verbindungen finden Sie HIER.

Neue Verbindungen an der Ostküste

Für Fahrten zwischen den Küstenorten werden Urlaubern und Anwohnern die Buslinien 424 und 425 empfohlen, die ebenfalls am 8. April wieder starten. Die Linie 424 fährt jede Stunde von Porto Cristo nach Cala Ratjada und hält in S'Illot, Cala Millor, Cala Bona und Canyamel.

Den Fahrplan ab 8. April finden Sie HIER.

Die Linie 425 verbindet Porto Cristo mit Costa dels Pins und macht auf der Fahrt in s'Illot, Sa Coma, Cala Millor und Cala Bona halt. Der Bus fährt alle 15 Minuten. Den Fahrplan gibt es HIER.

Neu ist die Linie 427 zwischen Cala Mandia und Porto Cristo, die auch in s'Estany d'en Mas/Cala Roantica hält. Der Bus fährt von Montag bis Samstag jede Stunde und an Sonn- und Feiertagen 14 Mal. Den Fahrplan finden Sie HIER.

Ebenfalls ab 8. April gibt es mehr Busse auf der Strecke 401 zwischen Cala Millor und Palma de Mallorca sowie der Linie 411 zwischen Cala Ratjada und Manacor. Den Fahrplan für die Linie 401 finden Sie HIER, den für die Linie 411 HIER.