Mehr funktionierende Ladestationen für Elektroautos für Mallorca und die Nachbarinseln: Die balearische Landesregierung hat einen Plan zur Aktualisierung und Wartung des MELIB-Netzes, des öffentlichen Netzes von Ladestationen für Elektrofahrzeuge auf den Balearen, ausgeschrieben. In den nächsten zwei Jahren sollen dafür rund 320.000 Euro bereitgestellt werden.

Die Ausschreibung beinhaltet ein Callcenter mit einem 24-Stunden-Service an 365 Tagen im Jahr, um nicht selten auftretende Probleme der Nutzer zu lösen. Außerdem sieht der Auftrag die Entwicklung der Web- und Mobilanwendung für den Zugang der Nutzer zu den Punkten vor, die Verwaltung der Punkte sowie weitere IT-Anwendungen für die Ladestationen.

Die Ausschreibung war laut der Landesregierung nötig geworden, weil in den zurückliegenden Jahren die Zahl der Ladestationen deutlich zugenommen hat. Daher sei es fundamental, das Netz besser zu koordinieren und zu modernisieren.

Zuletzt hatte ein MZ-Leser den Zustand des Ladenetzes auf Mallorca kritisiert. Laut ihm funktionieren viele Ladestationen nicht oder sind für Auswärtige nicht zugänglich. Der zuständige Generaldirektor Pep Malagrava hatte eingeräumt, dass es in einigen Gemeinden Probleme mit der Netzwerkverbindung der Ladestationen gebe. Er kündigte bereits an, dass sich in Zukunft die Landesregierung um die Wartung und Pflege der Ladestationen kümmern werde, sofern das die Gemeinden wünschen. /jk