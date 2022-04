Wer spontan entscheidet, über Ostern zum Urlaub nach Mallorca zu fliegen und für die Tage noch einen Mietwagen braucht, hat schlechte Karten. Laut Ramon Reus, Vorsitzendem des Verbandes der Autovermieter AEVAB, ist die bestehende Flotte auf der Insel für die kommenden Tage komplett ausgebucht. Gegenüber dem Radiosender Cadena Ser sagte er am Montagmorgen (11.4.): "Besonders von Mittwoch bis Sonntag ist alles reserviert."

Derzeit gebe es noch nicht so viele Mietautos auf der Insel, nannte er als einen der Gründe für die Situation. Hauptkunden für die Autovermieter seien aktuell die Deutschen, die Spanier und die Briten. "Aber auch die Franzosen kommen." Entscheidend für die Autovermieter sei vor allem der Mai. Wenn es da eine große Nachfrage gebe, rechnet Reus mit einem "guten Jahr".

Angebote für fünf Euro am Tag wird es nicht mehr geben

Als Ausblick auf die Sommersaison sagte Reus, dass es nicht an Autos mangeln werde. Allerdings werde es nicht mehr die selbe Menge wie vor der Pandemie geben. "Angebote von fünf Euro pro Tag gehören der Vergangenheit an", erklärte er gegenüber dem Radiosender. Corona, der Mangel an Mikrochips, die Inflation und der Krieg in der Ukraine hätten die Versorgung verteuert, und auch der Autokauf sei teurer geworden.

Bereits im Februar hatte Reus gegenüber der MZ die Hoffung auf niedrige Preise gedämpft, allerdings auch versucht, die Angst vor massiven Preiserhöhungen zu nehmen. Die Firmen, die seinem Verband angeschlossen seien, würden es allerdings nicht übertreiben. "Wir hatten immer reelle Preise, und werden das beibehalten. Preissteigerungen versuchen wir zu vermeiden, wo es geht." Im vergangenen Jahr mussten die meisten Anbieter allerdings 15 bis 20 Prozent aufschlagen, so Reus. "In diesem Jahr sollte der Aufschlag deutlich geringer ausfallen, wenn er überhaupt nötig wird." /pss