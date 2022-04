Nach Wochen der Staus durch Peguera im Südwesten von Mallorca aufgrund der Sperrung des Tunnels Son Vic auf der Schnellstraße von Palma nach Andratx gibt es über die Ostertage nun eine kleine Erholung für die genervten Autofahrerinnen und Autofahrer, und genauso für die Anwohnerinnen und Anwohner in Peguera. Der Dezernent für Mobilität im Inselrat, Iván Sevillano, kündigte in einem Treffen mit Betroffenen am Dienstagabend (12.4.) in Peguera an, dass der Tunnel über die Osterfeiertage komplett für den Verkehr geöffnet werde.

Teilsperrung ab Dienstag in der Nacht Sofern der Regen die dafür notwendigen Markierungsarbeiten nicht verzögert, ist geplant, dass in der Nacht auf Gründonnerstag (14.4.) der Tunnel wieder frei befahrbar ist. Erst am Dienstag (19.4.) sollen die Bauarbeiten dann wieder aufgenommen werden, wofür wieder eine Teilsperrung nötig wird. Diese soll nach Auskunft von Sevillano ab dem 19. April allerdings vor allem in den Nachtstunden nötig werden. Tagsüber soll der Tunnel auch nach Ostern weiterhin in beiden Richtungen geöffnet bleiben. Die Verkehrsbehinderungen und Staus waren seit Beginn der Bauarbeiten Alltag. Tagsüber quälte sich meist eine Blechlawine durch die Ortsdurchfahrt von Peguera, an manchen Tagen standen Autofahrerinnen und Autofahrer bis zu einer Stunde im Stau, um von Camp de Mar aus zum Autobahnbeginn hinter Peguera zu kommen. /jk