Tarik El-Hamouti ist Gastronom. In Cala Ratjada betreibt der Oberhausener eine schicke Bar unweit der Playa. Während er im Winter sein Geld auf deutschen Weihnachtsmärkten verdient, ist Mallorca in der Sommer-Saison zwischen April und Oktober seine zweite Heimat geworden. Und die bereist er bereits seit sieben Jahren nicht mehr im Billigflieger, sondern mit dem Auto. Sogar jetzt, zu Zeiten, in denen die Spritpreise in ungeahnte Höhen schießen, sagt El-Hamouti: "Eigentlich ist das alles gar nicht so teuer."

Ein Kniff an der Zapfsäule Um auch andere Menschen davon zu überzeugen, dass das Auto eine echte Alternative sein kann, hat er die Kosten für die Reise von Oberhausen nach Mallorca nun einmal komplett aufgeschlüsselt. Der 32-Jährige benötigt für die Fahrt an die Playa nach den Berechnungen seines Navigationssystems insgesamt 24 Stunden und 50 Minuten. Seine erste Station: Das südfranzösische Toulon. Für die Fahrt ab Oberhausen bezahlte El-Hamouti Spritkosten in Höhe von knapp 200 Euro. "Ich fahre immer über Luxemburg, da habe ich 1,62 Euro für den Liter Diesel gezahlt, im Gegensatz zu 2,34 Euro in Deutschland. Das war mein einziger Tankstopp", erklärt er. Die Mautkosten betrugen insgesamt 64,50 Euro. Da El-Hamouti in diesem Jahr über Ostern herfuhr, dauerte die Fahrt etwas länger als die ausgerechneten zwölf Stunden. Sechs Staus musste er bis zur südfranzösischen Küste überstehen. Über Nacht auf dem Meer Im Gegensatz zu vielen anderen Touristen, die in Barcelona mit der Fähre auf die Insel übersetzen, entscheidet sich El-Hamouti seit Jahren für den Weg über Toulon: "Dort bin ich schneller und brauche daher weniger Sprit. Wenn ich rechtzeitig buche, bekomme ich auch noch eine Kabine für die Nacht. Ich bemühe mich nämlich, immer am Abend in Toulan zu sein, um während der Fährenfahrt ein wenig schlafen zu können." Für 90 Euro gab es dieses Mal einen Platz auf dem Schiff, herrliche Aussicht auf den Sonnenuntergang inklusive. Wer früh bucht, werde mit günstigen Preisen belohnt, sagt er. In Alcúdia legte die Fähre zwölf Stunden später an. Von dort aus braucht El-Hamouti dann noch eine Dreiviertelstunde nach Cala Ratjada. Die Gesamtkosten des Tripps lagen inklusive der Verpflegung von 50 Euro bei insgesamt 404,50 Euro. "Die Reise mit dem Auto ist nicht viel teurer geworden. Die Mautgebühren sind gleich geblieben, auch die Fähre wurde nicht teurer in den letzten Jahren. Lediglich der Sprit kostet mich mehr." Dafür habe er dann auf der Insel einen verlässlichen fahrbaren Untersatz, müsse sich nicht einen Mietwagen organisieren, komme schnell von A nach B an die schönen Flecken der Insel. Hack hilft Sein wichtigster Tipp für eine entspannte Fahrt: Ein guter Podcast. Für die alljährliche Reise sammelt er ab Januar einige Folgen seines Lieblingsformats "Gemischtes Hack", die er dann auf einen Rutsch durchhört. "Diese Jungs, die bringen mich nach Malle", erzählt er. Für die Rückreise sollten dann im Oktober wieder genügend Folgen zum Hören zur Verfügung stehen.