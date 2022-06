Wer vor Mallorca ein Boot steuern möchte, das mehr als 15 PS hat, braucht dafür einen Führerschein. Für interessierte Neulinge aus Deutschland ist dabei vor allem der sogenannte „Sportbootführerschein See“ (SBF See) relevant. „Mit dem SBF See darf man auf allen Meeren Boote und Yachten jeglicher Größe steuern, solange man privat unterwegs ist“, erklärt Sarah Mohr von der Bootsschule Sunlight unterhalb des El-Terreno-Viertels in Palma de Mallorca. Außerdem muss man sich bei der Fahrt stets in Sichtweite der Küste befinden.

Etliche deutschsprachige Bootsschulen auf Mallorca bieten außerdem den Sportbootführerschein Binnen (SBF Binnen) und den Sportküstenschifferschein (SKS) an. Der SBF Binnen kann häufig in Kombination mit dem SBF See erworben werden, ist auf Mallorca aufgrund fehlender Binnengewässer allerdings irrelevant. Mit dem SKS kann man bis zu 30 Seemeilen von der Küste entfernt schippern, muss allerdings vorher mindestens 300 Seemeilen mit dem SBF See absolvieren.

Drei Tage Theorie, zwei Tage aufs Wasser

Die Einsteigerführerscheine SBF See und SBF Binnen lassen sich zum Beispiel bei der Bootsschule Sunlight innerhalb einer Woche erwerben. Jeweils drei Tage eignet man sich theoretisches Wissen an, bevor es dann an den letzten zwei Tagen aufs Wasser geht. Ähnlich schnell und unkompliziert verläuft der Erwerb der Bootslizenz auch bei bei der Bootsschule Onwater in Calanova.

Die Voraussetzungen für den Einsteiger-Bootsführerschein sind laut Tom Rempe von Sunlight simpel: „Man muss mindestens 16 Jahre alt sein und sollte die deutsche Sprache beherrschen.“ Nach einem ärtzlichen Seh- und Hörtest geht es für viele bei Null los: „Wir haben Leute bei uns in der Schule, die waren teilweise noch nie auf dem Wasser“, erzählt Rempe, der bereits seit sechs Jahren die Bootskapitäne von morgen ausbildet. In der Praxis fahre man mit den Leuten so lange, bis sie sich sicher fühlten.

Jeder schafft die Prüfung

Das theoretische Wissen wird nicht nur im Unterricht sondern auch via App erworben. „Im Endeffekt schafft die Prüfung jeder. Manche brauchen mal einen zweiten Anlauf, aber eher wegen der Nervosität“, ergänzt er. Die Abschlussprüfung werden von einem offiziellen deutschen Prüfer abgenommen. Ähnlich äußert sich auch Sarah Mohr: „Wer lernt, fällt nicht durch.“

Bei Sunlight kostet der SBF See im einwöchigen Kompaktkurs 650 Euro, die Kombination aus SBF See und SBF Binnen 690 Euro. Wer einen Privatkurs bevorzugt, bei dem man zeitlich flexibler vorbereitet wird, muss mit Kosten von etwa 1.500 Euro rechnen.

Die Preise bei Onwater sind etwas höher: 690 Euro für den SBF See und 750 Euro für die Kombination aus SBF See und SBF Binnen. Die Führerscheine SBF See und SBF Binnen sind international gültig und haben ein Leben lang Bestand. Beide Bootsschulen bieten die Kompaktkurse aktuell im Zwei-Wochen-Rhythmus an.