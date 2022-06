Der Sprit wird immer teurer: Der Durchschnittspreis für 95er Benzin auf Mallorca und den Nachbarinseln liegt am Freitag (10.6.) bei 2,17 Euro pro Liter und erreicht damit einen historischen Höchststand. Der Tankrabatt von 20 Cent pro Liter, den die Regierung seit dem 28. April gewährt und der bis zum 28. September verlängert werden soll, wird damit fast vollständig aufgehoben.

Das billigste 95er Benzin auf den Inseln wird an der Just Fuel-Tankstelle in Pollença auf Mallorca für 1,999 Euro pro Liter verkauft, das teuerste an der Cepsa-Tankstelle in Sant Francesc auf Formentera für 2,259 Euro pro Liter. Der Durchschnittspreis für 98er Benzin liegt auf den Balearen bei 2,30 Euro pro Liter, für Diesel bei 2,066 und für Diesel plus bei 2,10 Euro pro Liter.

Zum ersten Mal über zwei Euro

In ganz Spanien hat der Benzinpreis nach sieben Wochen des Anstiegs ein neues Allzeithoch erreicht. Der Durchschnittspreis für Benzin überschreitet mit 2,048 Euro zum ersten Mal in der Geschichte die 2-Euro-Marke pro Liter, der Dieselpreis mit 1,916 Euro erreicht ebenfalls einen Rekordwert.

Benzin ist seit Jahresbeginn in Spanien um 25 Prozent teurer geworden, während der Preis für Diesel um 27 Prozent gestiegen ist. Eine durchschnittliche 55-Liter-Tankfüllung mit 95er-Benzin kostet derzeit 102 Euro, mit Diesel 94 Euro. Fahrer von Benzinern zahlen also rund 21 Euro mehr als zu Beginn des Jahres 2022, bei einem Diesel-Fahrzeug sind es 20 Euro. /mwp