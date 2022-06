Als wäre es aufgrund der angekündigten Streiks bei den Airlines Ryanair, Lauda und Easyjet nicht schon kompliziert genug, in diesem Sommer störungsfrei zwischen Mallorca und Deutschland hin- und herzufliegen: Jetzt streiken zusätzlich noch die Fluglotsen des Kontrollzentrums im südfranzösischen Marseille. Wie das "Diario de Mallorca" mit Berufung auf Eurocontrol am Freitag (24.6.) berichtet, haben sich die Lotsen darauf verständigt, am Samstag (25.6.), Sonntag (26.6.) und Montag (27.6.) in den Ausstand zu gehen, was zu Komplikationen im Verkehr mit dem Flughafen von Palma de Mallorca führen dürfte. Folgen könnten Annullierungen, Verspätungen und längere Flugzeiten sein.

An den entsprechenden Tagen werden deutlich weniger Lotsen im Kontrollzentrum im Einsatz sein, wenngleich die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestdienste garantiert werden sollen. Die meisten Flüge zwischen Mallorca und Deutschland sowie Großbritannien führen durch den französischen Luftraum, so dass jede Beeinträchtigung des Verkehrs in Frankreich Auswirkungen auf das Flugsicherungszentrum in Palma hat. Flugrouten müssen angepasst werden Die Fluggesellschaften werden an den drei Streiktagen versuchen müssen, den Luftraum des Kontrollzentrums Marseille nicht zu überfliegen. Eurocontrol fordert die Airlines auf, die Flugrouten entsprechend anzupassen. Zeitgleich soll dann bereits der Streik bei Ryanair laufen. Er wird in Spanien von den beiden Gewerkschaften USO und Sitcpla ausgerufen. Der Ausstand beginnt diesen Freitag und wird am 25., 26. und 30. Juni sowie am 1. und 2. Juli fortgesetzt. Bislang ist nicht klar, welche Flüge ausfallen werden. Bis Sonntag finden zeitgleich Proteste der Beschäftigten der irischen Fluggesellschaft auch in Belgien, Portugal, Frankreich und Italien statt. Was zu dem Streik bisher bekannt ist, lesen Sie hier. /jk