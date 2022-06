Die spanische Zentralregierung hat am Montag (27.6.) im Amtsblatt Boe verkündet, den spanienweiten Tankrabatt von 20 Cent pro Liter bis Jahresende beizubehalten. Normalerweise ziehen die Tankstellen den Nachlass direkt von der Summe ab, die der Kunde zahlen muss. Beim Tanken muss dabei eigentlich nichts beachtet werden. Wenn denn alles mit rechten Dingen zuläuft. Ein Deutscher hat nun einen möglichen Betrugsfall bei einer Tankstelle auf Mallorca entdeckt.

Verkäufer rückt Kassenzettel nicht raus

Wie der Deutsche berichtet, war er am Dienstagabend (28.6.) bei der Cepsa-Tankstelle am Kreisverkehr an der Ortseinfahrt von Arenal tanken. "Vor mir waren deutsche Kunden, die gerade bezahlt haben. Obwohl diese nachgefragt haben, wurde ihnen kein Kassenbeleg ausgehändigt, sondern nur der Ausdruck der Kreditkartenmaschine", berichtet er. "Bei mir ist der Kassierer auf die gleiche Weise vorgegangen: Er hat den Betrag für das Benzin in den Kartenleser eingegeben und ich habe bezahlt. Erst nachdem ich ganz klar gesagt habe, ich will einen Kassenbeleg, wurde mir dieser ausgehändigt. Dabei hat sich herausgestellt, dass der Tankrabatt nicht an mich weitergegeben wurde. Erst nach meiner Reklamation wurde er mir in bar ausbezahlt."

Auf den Kassenzetteln (siehe Foto) ist klar zu sehen, dass bei der Kartenzahlung der Betrag ohne den Rabatt abgebucht wurde. Dabei hätte der oder die Mitarbeiterin den Nachlass auch direkt in das Gerät zur Kartenzahlung eingeben können. "Mir kommt dieses Vorgehen sehr komisch vor, um nicht zu sagen vorsätzlich", so der Deutsche.

Tankstelle erklärt Problem mit Defekt der Kartenlesegeräte

Wa genau vorgefallen sei, könne sie nicht sagen, sagt eine Mitarbeiterin der Tankstelle der MZ am Mittwoch (29.6.). Einen Betrug schließt sie aber aus. "Wir geben die Kassenzettel immer raus. Viele Leute verzichten aber darauf, weswegen unsere Papierkörbe voll sind. Wenn der Mann sein Geld zurückerhalten hat, ist ja alles gut ausgegangen." Sie berichtet auch von Problemen mit den Kartenlesegeräten seit drei Tagen. "Heute mussten wir auch den technischen Support anrufen, da die Geräte nicht funktioniert haben."

Die Moral aus der Geschichte: Passen Sie beim Tanken auf und nehmen lieber den Kassenzettel mit, um den Tankrabatt zu prüfen. Dieser wird auf der Tankrechnung gesondert aufgeführt. Dabei wird, je nach Tankstelle, entweder die Gesamtsumme, die abgeht, angezeigt, oder der Rabatt ist zweigeteilt – in die Summe, die vom Staat (15 Cent) beglichen wird („Bonif. / Bonificación estatal“) und die, für die die Mineralölkonzerne (5 Cent) aufkommen („Dto. / Descuento …“) sollen. An den großen Preisschildern an den Tankstellen werden übrigens die Preise ohne Rabatt angezeigt.