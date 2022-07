Es war der letzte Urlaubstag: Eine Touristin beschloss mit dem ausgeliehenen Wagen einer Freundin, an den beliebten Naturstrand Es Trenc zu fahren. Was einfach und friedlich klingt, endete in einer wochenlangen Odyssee für ihre Freundin. Aber das wusste sie an diesem sonnigen Junitag noch nicht. Schon die Fahrt war komplizierter als gedacht, das Navi versuchte mehrmals, sie auf Privatwege zu lotsen, doch irgendwann war sie nah genug am Strand, um den Wagen abzustellen. Ein Erfolg, dachte sie zumindest. Weil sie den eigentlichen Es-Trenc-Parkplatz nicht fand, parkte sie in einer blauen Zone in Ses Covetes, zog ein Ticket und legte es ins Auto. Doch wie es nunmal so ist, vergaß sie am Strand die Zeit und kam letztendlich zehn Minuten nach Ablauf ihres Tickets zum Auto zurück.

Da war er dann schon, der Strafzettel. Da die Urlauberin weder Spanisch noch Katalanisch spricht, verstand sie nichts von dem, was darauf zu lesen war. Nur die Gebühr war ihr klar: 80 Euro. Das waren ja mal teure zehn Minuten... Sie fuhr zurück und traf sich mit ihrer Freundin, einer MZ-Redakteurin. Die erklärte ihr direkt neunmalklug, dass sie statt 80 Euro nur drei Euro hätte zahlen müssen. Denn wer innerhalb der ersten Stunde nach Erhalt des Strafzettels einen Betrag von je nach Gemeinde drei bis fünf Euro in den Parkautomaten zahlt, kann ihn dadurch annullieren. Aber das wusste die Urlauberin nicht und auf dem Strafzettel stand die Information nur auf Spanisch und Katalanisch. Bis ihre Freundin das übersetzt hatte, war es zu spät. "Da bin ich wohl in eine Touristenfalle getappt", sagte die Urlauberin darauf bloß resigniert.

In Palma lassen sich Strafzetteln an Geldautomaten bezahlen

Also hieß es wohl oder übel zahlen. Nur wie war die Frage. Auf dem Strafzettel der Gemeinde Campos stand kein Konto, auf das der Betrag hätte überwiesen werden können. Als Ort zur Bezahlung war das Büro der balearischen Steuerbehörde (ATIB) in Campos angegeben. Das Problem war aber: Die Freundin flog direkt am nächsten Morgen, die Redakteurin arbeitet unter der Woche in Palma und an Wochenenden ist das ATIB-Büro in Campos geschlossen. Aber die MZ-Redakteurin machte sich noch keine Sorgen. Sie versicherte ihrer Freundin, das Problem für sie in den nächsten Tagen zu klären. Schließlich ist es das Jahr 2022 und der Staat will ja das Geld haben, da sollte es nicht zu kompliziert sein, das Geld zu überweisen. Dachte sie...

Wer in Palma einen Strafzettel bekommt, kann ihn an Geldautomaten der größeren Banken und Sparkassen wie Banco Santander und La Caixa bezahlen. Doch bei der Bank traf die MZ-Redakteurin nur auf rätselnde Gesichter. "So einen Strafzettel habe ich noch nie gesehen", sagte die Mitarbeiterin. Langsam bekam die MZ-Redakteurin das Gefühl, es sei der erste Strafzettel, der jemals in Campos vergeben wurde. Auf der Online-Seite der balearischen Steuerbehörde gibt es ein Online-Bezahlformular. Dort wurden aber Daten abgefragt, die nicht auf dem Strafzettel standen. Mehrere Kollegen schmunzelten wohlwollend, als die Redakteurin von ihren Problemen erzählte, einen Strafzettel zu bezahlen. "So schwierig kann das doch nicht sein", sagten sie. Doch am Ende standen auch sie ratlos vor dem Strafzettel, der mit jedem Tag mehr ausblich und schwerer zu lesen war.

Innerhalb der ersten 20 Tage gibt es Rabatt

Zusätzlich dazu stand die Redakteurin unter Zeitdruck: Wer innerhalb der ersten 20 Tage seinen Strafzettel bezahlt, muss nur die Hälfte zahlen. Und diese Deadline kam immer näher. Immer wieder versuchte die Redakteurin beim ATIB-Büro in Campos anzurufen, steckte dort in der Warteschleife, lernte die metallisch schallende Fahrstuhlmusik auswendig. Doch nach einigen Minuten wurde das Telefonat dann jedes Mal abgebrochen, ohne dass jemand an den Hörer gegangen war. Dann war es soweit, die 20 Tage waren vorbei und nichts war bezahlt. Vielleicht wollte Campos das Geld ja nicht? Oder man musste sich einen Urlaubstag nehmen, um den Strafzettel zu bezahlen, quasi als doppelte Strafe.

Einen letzten Versuch wagte die MZ-Redakteurin dann doch. Und nur nach kurzer Zeit ging eine freundliche Dame beim ATIB-Büro in Campos ans Telefon. Die erklärte, dass die MZ-Redakteurin den Strafzettel entweder beim ATIB-Büro in Palma bezahlen konnte oder eine Mail mit einem Foto des Strafzettels an das Büro in Campos schicken sollte. Sie schickte also eine Mail. Weil der ausgeblichene Strafzettel nur noch schwer zu entziffern war, schrieb sie die wichtigsten Daten zusätzlich auf. Und siehe da, Campos wollte das Geld doch. Nur wenige Stunden später erhielt sie ein Dokument zugeschickt, auf dem alle notwendigen Daten für das Online-Bezahlsystem von ATIB standen. Kulanterweise musste sie, obwohl die 20 Tage abgelaufen waren, nur 40 Euro zahlen. Ab dann ging es ganz einfach.