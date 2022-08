Jetzt wird das Bahnfahren auf Mallorca doch gratis - zumindest ab dem 1. September und bis zum Jahresende. Die spanische Regierung subventioniert nun auch zu 100 Prozent Mehrfahrtenkarten der mallorquinischen Eisenbahngesellschaft SFM . Das kündigte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez am Dienstag (2.8.) bei einer Pressekonferenz im Almudaina-Palast in Palma de Mallorca an. Zuvor hatte sich der Regierungschef dort mit dem spanischen König Felipe VI. zu dem traditionellen sommerlichen Arbeitsgespräch getroffen.