Wer ab dem 1. September in den Genuss der kostenlosen Bahnfahrten und der reduzierten Busfahrten auf Mallorca kommen will, der braucht die „Tarjeta Intermodal“, oder auf Katalanisch „Targeta Intermodal“. Diese muss man persönlich beantragen.

Wer ein Anrecht auf die Tarjeta Intermodal hat

Um die Verbundkarte zu bekommen, muss man auf Mallorca gemeldet sein. Urlauber und andere Personen, die ihren Erstwohnsitz nicht auf der Insel haben, können die Karte nicht bekommen. Die Karte ist beim ersten Ausstellen gratis und hat kein Ablaufdatum.

Die verschiedenen Tarjetas – für jeden etwas dabei

Es gibt verschiedene Tarjetas Intermodales. Die Kategorie „General“ richtet sich an die Bevölkerung zwischen 31 und 64 Jahren. Die Targeta Jove gibt es für alle jungen Leute zwischen 17 und einschließlich 30 Jahren. Die Tarife sind für sie günstiger als für die generelle Bevölkerung. Für jüngere Kinder ist das Bahnfahren jetzt schon gratis, eine Karte brauchen Kinder ab 4 Jahren aber trotzdem. Und für Rentner und die Bevölkerung ab 65 Jahren gibt es eine weitere Karte, die Targeta Pensionista. Ein Anrecht darauf haben auch Arbeitslose, Geflüchtete, Opfer von sexualisierter Gewalt oder Eltern kinderreicher Familien.

Wie und wo Sie die Karte beantragen

Um die Karte zu beantragen, muss man persönlich erscheinen und das Original eines Ausweisdokuments sowie eine Kopie davon vorlegen. Ausländer, in deren Ausweis kein Erstwohnsitz auf der Insel steht, müssen eine Meldebescheinigung certificado de empadronamiento vorzeigen. Wer die Karte in einem Bürgerbüro des Rathauses beantragt (s. u.), muss ein Passfoto in Farbe mitbringen. Beantragt werden die Karten zum einen in den Service-Zentren der Eisenbahngesellschaft SFM sowie der Überlandbusse TIB im Bahnhof von Palma (Estació Intermodal) unter der Plaça d’Espanya sowie an den Bahnhöhfen von Inca und Manacor.

Achtung: Besonders in Palma bilden sich hier bisher lange Schlangen (die Balearen-Regierung hat versprochen, das Personal zu verstärken). Zudem muss für jede beantragte Karte eine separate Nummer gezogen werden. Das Foto wird vor Ort gemacht.

Erhältlich ist die Karte auch in den Bürgerbüros in Marratxí, im Bürgerbüro in Llucmajor sowie in den TIB-Büros in Alcúdia, Campos, Magaluf und Santa Ponça. Die genauen Adressen gibt es auf der Website tib.org unter „Billetes y tarifas“.