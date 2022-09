Der tägliche Wahnsinn am Express-Parkplatz am Flughafen Mallorca

Das Chaos am Eingang zum Express-Parkplatz im Ankunftsbereich des Flughafens von Palma de Mallorca ist diesen Sommer chronisch: Dabei spielt es keine Rolle, ob es Tag oder Nacht, Hauptverkehrszeit oder nicht ist. 7.000 Fahrzeuge passieren den Parkplatz pro Tag, nahezu zu jeder Tageszeit stehen vor dem Eingang zum Parkplatz Dutzende Autos am Rand und warten auf ankommende Passagiere. Die Wagen fahren noch nicht in den Parkplatz hinein, weil nur 15 Minuten gratis sind, und ab der 16. Minute wird es teuer.

