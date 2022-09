Wer in diesem Sommer ein Taxi auf Mallorca nehmen wollte, musste sich in der Regel auf eine gefühlt ewige Wartezeit einrichten. An den Haltestellen bildeten sich lange Menschenschlangen, der Taxiruf war ständig besetzt oder lehnte kurze Fahrten einfach ab. Das soll sich nun geändert haben. Gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichten die Taxiverbände, dass in diesem Monat mit einem normalen Betrieb gerechnet werden kann.

Kreuzfahrtschiffe sorgen für Probleme Bereits Ende August sei die Wartezeit deutlich verkürzt worden, meinen die Präsidenten der Taxiverbände, Biel Moragues und Antoni Bauzá, sowie Carlos Ruiz, Chef der Zentrale Radio Taxi Palma, unisono. Derzeit würde es höchstens noch punktuelle Stoßzeiten geben, an denen sich Warteschlangen bilden. Dafür verantwortlich seien hauptsächlich die Ankünfte von großen Kreuzfahrtschiffen, die für eine große Nachfrage an Taxis im Hafen von Palma de Mallorca sorgen. Die Taxifahrer fordern von der Politik, Maßnahmen zu ergreifen, damit es im nächsten Sommer nicht zu ähnlichen Zuständen wie zuletzt kommt. In der kommenden Woche wolle man sich daher mit Francesc Dalmau, Stadtrat für Mobilität im Rathaus von Palma, zusammensetzen. Konkurrenz ist nicht erwünscht Wie diese Maßnahmen aussehen sollen, ist jedoch unbekannt. Zumal die Taxifahrer eine Erhöhung der Anzahl an Taxis strikt ablehnt. Denn dafür müssten neue Lizenzen vergeben werden. Die bestehenden Lizenzen sind eine Art Altersvorsorge für die Taxifahrer, denn sie werden für um die 200.000 Euro weiterverkauft. Mehr Lizenzen würde den Wert senken. Im gleichen Atemzug wehren sich die Taxifahrer auch heftig gegen jegliche Konkurrenz. Immer wieder kommt es zu Schlägereien am Flughafen, wenn die Taxifahrer die illegalen Konkurrenten attackieren. Online-Dienste wie Uber, die das Problem auf die Schnelle lösen könnten, werden ob des Aufschreis der Branche ebensowenig zugelassen. /rp