Die neue Spur für Fahrzeuge mit mehr als einem Insassen - die sogenannte VAO-Spur (Vehículos de alta ocupacíon) - zwischen dem Flughafen von Palma de Mallorca und der Stadteinfahrt am Kongresszentrum ist gerade erst eine knappe Woche in Betrieb. Nun sollen schon erste kleine Änderungen daran vorgenommen werden. Das ist das Ergebnis eines Treffens am Dienstag (8.11.) zwischen dem für Mobilität zuständige Dezernent des Inselrats, Iván Sevillano, und Vertretern von Taxifahrern und Transport-Unternehmen. Wieder abgeschafft werden soll die Neuerung in der Infrastruktur jedoch keinesfalls.

Eine erste Änderung besteht darin, dass der letzte Abschnitt vor dem Kongresszentrum, der ursprünglich nur den Bussen vorbehalten war, auch von Taxis und Motorrädern genutzt werden kann. Weiterhin soll die gestrichelte Linie vor der Abfahrt auf die Ringautobahn Via de Cintura verlängert werden, um die Ausfahrt zu erleichtern. Ampelphasen sollen geändert werden Weiterhin will der Inselrat die Stadtverwaltung von Palma ersuchen, die Ampelphasen in der Nähe des Kongresszentrums und des MZ-Verlagshauses zu ändern, um den Bussen, Taxis und Motorrädern, die hier die VAO-Spur benutzen, mehr Zeit zu geben, nach rechts zu fahren. Auch soll an der Ampel vor dem MZ-Verlagshaus zwischen 7 und 9 Uhr der Zeitraum für den Fußgängerübergang verkürzt werden, um den Verkehrsfluss zu verbessern. 7 Diese Änderungen sind relativ einfach und werden laut Sevillano schon zwischen Ende dieser Woche und Anfang nächster Woche in Kraft treten. Es gibt noch eine weitere Nachbesserung, die jedoch von der Verkehrsbehörde genehmigt werden muss und daher länger dauern kann. Es geht dabei um die Einrichtung eines weiteren Abschnitts mit unterbrochener Linie, um den Fahrzeugen, die von Coll d'en Rabassa und dem Einkaufszentrum FAN auf die Autobahn auffahren, die Auffahrt an die VAO-Spur zu ermöglichen. Der Inselrat schloss aus, dass die Spur auf die rechte Seite verlegt werden könnte, da sie ständig von auf die Autobahn auffahrenden Fahrzeugen unterbrochen würde. Ein Punkt, der bei einem zukünftigen Treffen angesprochen werden soll, ist die Auswirkung von Staus auf der Ringautobahn Via de Cintura auf die Einfahrt in die Stadt. Sevillano wies jedoch zurück, dass die Staus auf der Flughafenautobahn auf die neue VAO-Spur zurückzuführen seien. Er erinnerte daran, dass es seit Jahren zu diesen Staus kommt und brachte sie damit in Zusammenhang, dass "Mallorca das Gebiet in Europa mit der höchsten Anzahl von Autos pro Einwohner ist". /bro