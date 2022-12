Werden Deutsche auf Mallorca um den Tankrabatt gebracht?

Zumindest bis Jahresende gibt es in Spanien noch einen Tankrabatt von 20 Cent pro Liter Benzin oder Diesel. Wie bereits im Hochsommer gibt es immer noch Probleme bei der Anwendung. Es sind hauptsächlich Deutsche, die sich beschweren, dass sie um den Tankrabatt betrogen wurden. „Auf meinem Kassenbeleg war kein Rabatt ausgewiesen. Auf Nachfrage teilte man mir mit, dass die Tankstelle keinen Tankrabatt gewährt“, schreibt Christopher B. der MZ über die BP-Filiale in Marratxí und erwägt, Anzeige zu erstatten. Bei Klaus B. war es die Repsol-Tanke im Gewerbegebiet Son Oms, wo es Probleme gab. „Hier tanken viele Touristen ihre Mietwagen voll“, so der Deutsche, der einen systematischen Betrug wittert. Als er anmerkte, dass auf dem Kassenzettel der Rabatt nicht ausgewiesen war, habe man ihm kommentarlos das Geld in bar ausbezahlt.

Anzeigen liegen keine vor Weder dem Verbraucherministerium noch dem Verbraucherschutzverband Consubal liegen allerdings Anzeigen zu einem Betrug mit dem Tankrabatt vor. „Manche Tankstellen zeigen auf der Anzeigetafel bereits den reduzierten Preis an. Die Leute glauben dann, dass sie keinen Rabatt erhalten haben“, sagt Consubal-Präsident Alfonso Rodríguez. Fèlix Alonso, Generaldirektor für Verbraucherschutz, bittet darum, die Fälle zur Anzeige zu bringen. Das ist unter bit.ly/Anzeige-Tanken möglich. Dafür sind aber Spanisch-Kenntnisse sowie der Zugangscode Cl@ve nötig. Das sagen die Beschuldigten Die BP-Tankstelle in Marratxí ist sich auf MZ-Nachfrage keiner Schuld bewusst. Man würde den Rabatt immer gewähren. Der Preis an der Anzeige sei der volle Betrag. Anders klingt es bei Repsol. „Unser System, mit dem wir den Rabatt abziehen, ist totaler Mist“, sagt die Verantwortliche der Son-Oms-Filiale. Repsol bietet sogar 25 Cent Rabatt an – wenn er denn angerechnet wird. „Wir müssen bei jedem Bezahlvorgang einen QR-Code scannen. Das Gerät piept, zieht den Betrag aber nicht ab. Das kommt täglich vor. Wir beschweren uns ständig bei dem Informatiker.“ Ein Betrug an deutschen Kunden sei das aber nicht. „Das passiert auch den Spaniern. Oft ist die Schlange an der Kasse lang und wir können nicht auf jeden Kassenzettel schauen, ob der Rabatt abgezogen wurde“, so die Tankstellenverantwortliche. Wenn es dem Kunden auffällt, wird daher das Geld zurückerstattet. Ob der Tankrabatt 2023 verlängert wird, ist noch unklar.