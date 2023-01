So kommen Residenten auf Mallorca kostenlos zum Flughafen

Um als Resident eines der Fahrräder von Bicipalma auszuleihen, braucht man Palmas Bürgerkarte zwar nicht. Um seit dem 1. Januar 2023 kostenlos Palmas Stadtbusse (EMT) und die Metro-Linie M1 zu nutzen, aber schon. Auch auf den Sonderlinien zum Flughafen (A1, A2) oder zum Hafen zahlen Karteninhaber im Jahr 2023 nichts. Schon allein deswegen lohnt sich die Beantragung der tarjeta ciudadana – oder die Prüfung, ob sie noch aktiviert ist. Dazu unter diesem Link die Kartennummer und das Geburtsdatum eingeben. Dann fecha caducidat prüfen.

Diese Vorteile bietet die Bürgerkarte

Neben kostenlosen Bustransfers hat die Karte weitere Vorteile. Wer in Palma gemeldet ist, kann sich mit ihr etwa im Internet das certificado de residencia für den Residentenrabatt bei Reisen aufs Festland in Höhe von 75 Prozent herunterladen. Auch die braunen Biomüll-Container lassen sich in einigen von Palmas Stadtvierteln nur mithilfe der Karte öffnen (Mehr Infos hier).

Auch Bewohner dieser Gemeinden können die "tarjeta ciudadana" beantragen

Die Bürgerkarte bringt inzwischen nicht nur Bewohnern der Balearen-Hauptstadt Vorteile. Viele weitere Gemeinden (Liste hier) haben mittlerweile eine Vereinbarung mit Palmas Rathaus, damit auch deren Bewohner die tarjeta ciudadana beantragen und somit kostenlos Stadtbus fahren können. Wer außerhalb von Palma wohnt, muss sich dafür zunächst an sein eigenes Rathaus wenden.

Dort erhält man ein Dokument, mit dem man dann die Karte in einem der Bürgerbüros in Palma (OAC) abholen kann, genauso wie die Anwohner der Balearen-Hauptstadt. Achtung: Im EMT-Büro muss man im Gegensatz zu den weiteren Bürgerbüros vorab einen Termin vereinbaren (cita previa). Die Erstausstellung der Karte ist kostenlos und geht am einfachsten persönlich. Den Ausweis oder Reisepass nicht vergessen.

Weitere nützliche Links

