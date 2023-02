Auf Mallorca wurde 2022 so wenig geblitzt wie schon lange nicht mehr

Im Jahr 2022 haben die Radarfallen auf den Balearen rund 87.000 Autos wegen überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. In knapp 67.000 Fällen wurden die Verstöße dabei von fest installierten Kontrollpunkten erfasst.

15.329 davon wurden auf Mallorca festgestellt. Die Zahl ist deutlich niedriger als in den vergangenen Jahren. Wartungsarbeiten und zwischenzeitliche Ausfälle haben dafür gesorgt, dass die Blitzer zeitweise nicht funktioniert haben.

Am meisten wurde auf der Inca-Autobahn geblitzt

Der Blitzer, der am meisten Raser erfasst hat, war 2022 der auf Höhe von Kilometer 16 der Inca-Autobahn Ma-13, wo 4.267 Verstöße festgestellt wurden. Im Jahr zuvor waren es noch 5.158. Auf Platz zwei landete die Radarfalle auf der Pollença-Landstraße Ma-2200. Dort schlug die Maschine 3.209 Mal an, rund tausendmal seltener als noch im Vorjahr.

Am deutlichsten war der Unterschied auf der Calvià-Autobahn (Ma-1) auf Höhe von Kilometer 15 zu spüren. Gehörte der dort installierte Blitzer in den vergangenen Jahren zu den 50 Radarfallen, die am häufigsten in Spanien anschlugen, schoss er 2022 nur noch 886 Fotos. Im Jahr zuvor wurden noch 9.529 Verstöße gemeldet. 2020 sogar 16.892. /pss