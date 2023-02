Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca verbindet die Playa de Palma über Fuß- und Radwege mit dem Gebiet des Pla de Sant Jordi, dem Hinterland des Urlauberstrandes. Konkret geplant ist ein neuer Weg zwischen dem Viertel Les Meravelles an der Playa de Palma - hier liegt auch das Balneario sechs - und dem Ort es Pil·lari auf der anderen Seite der Flughafen-Autobahn. Es sei das erste Projekt eines "grünen Korridors", mit dem das von der Schnellstraße zerschnittene Gebiet wieder speziell für einheimische Fußgänger und Radfahrer verbunden werde, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch (14.2.).

Das Budget in Höhe von 910.000 Euro für die öffentliche Ausschreibung sollte am Mittwoch (15.2.) von der Linksregierung im Rathaus freigegeben werden. Es wird erwartet, dass die Bauarbeiten, die rund sechs Monate dauern, bis Jahresende abgeschlossen sind.

Entstehen soll der neue, rund 750 Meter lange Weg für Radfahrer und Fußgänger auf Höhe der Ausfahrt elf der Flughafen-Autobahn Ma-19, beginnend auf Höhe der Porciúncula, wo auch der Eurocampus seinen Sitz hat. Für den Weg würden alte Verbindungen im Bereich des Carrer Violer (Les Meravelles) und des Camí Muntanya (Es Pil·lari) wiederhergestellt.

Fotovoltaik und neue Bäume

Die Strecke soll eine Breite von vier Metern haben, auf der Autobahnbrücke seien aber nur 2,5 bis 3 Meter möglich. Anliegende Grundstücke sollen durch eine 40 Zentimeter breite und 80 Zentimeter hohe Mauer abgetrennt werden. Für die Beleuchtung kommen laut der Information der Stadt LEDs und Fotovoltaik zum Einsatz, 70 Bäume sollen gepflanzt werden. An sieben Stellen entlang der Strecke entstehen zudem Ruhezonen mit Bänken und Trinkwasserquellen. Umgestaltet werde im Zuge der Arbeiten auch die bestehende Bushaltestelle 397 Can Rubert der Linien 31 und 32, die sich am Camí de les Meravelles befindet.

Bislang müssen Fußgänger mit dem schmalen Gehsteig der Autobahnbrücke vorliebnehmen. Der Camí de Muntanya, der direkt ins Zentrum von Es Pil·lari führt, liegt versteckt am Kreisel zur Auffahrt in Richtung Palma.

Fahrradweg zum Flughafen

Geplant ist derzeit auch ein Fahrradweg, der erstmals Can Pastilla mit dem Flughafen von Palma de Mallorca verbindet - gedacht vor allem für Angestellte des Airports, die bislang aufs Auto oder den Bus angewiesen sind. Dieser Weg soll bis März fertiggestellt werden.

Beschreibungen für Touren ins vergessene Hinterland der Playa de Palma finden Sie im Buch "Els Camins de Palma" (katalanisch) sowie auch in den "Mallorca Insel-Abenteuern" (deutsch). /ff