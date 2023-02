Am frühen Mittwochmorgen (22.2.) haben Nebelschwaden am Flughafen von Palma de Mallorca einige Abflüge verzögert. Das führte zu Verschiebungen im Flugablauf, sodass im Laufe des Vormittags Flüge verschiedener Airlines erst eine Stunde später starteten als geplant. So flog der Iberia-Flug nach Ibiza, der um 7 Uhr starten sollte, erst um 8 Uhr ab. Der Start des LuxAir-Flugs nach Luxemburg verschob sich von 8.45 Uhr auf 9.50 Uhr und der AirEuropa-Flug nach Menorca von 10.05 Uhr soll um 11.30 Uhr loslegen.

Der Nebel ist das erste Anzeichen eines Wetterumschwungs. Während es am Montag und Dienstag auf der Insel noch frühlingshafte Höchstwerte von 22 Grad und Sonnenschein gab, soll es ab Mittwoch eher trist werden. Nach dem Nebel am Morgen wechseln sich tagsüber wechseln dicke, graue Wolken und die Sonne ab. Der spanische Wetterdienst Aemet schließt Regen aber aus. Die Temperaturen sinken leicht und kratzen nur noch im Süden an der 20-Grad-Marke. Auch die Nacht wird bei 4 Grad etwas kühler als zuletzt.

Donnerstag startet erneut neblig

Der Donnerstag startet erneut neblig. Am Vormittag zeigt sich noch einmal die Sonne. Es dürfte das letzte Mal für einige Tage sein. Am Nachmittag setzt Regen ein. Die Temperaturen sind diesmal im Norden höher und erreichen dort 20 Grad. In den Bergen der Tramuntana sinken die Temperaturen in der Nacht auf den Gefrierpunkt. Im Flachland bleibt es unverändert mild.