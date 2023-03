Der Inselrat auf Mallorca will die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel durch den Bau von zahlreichen neuen "Park & Ride"-Plätzen fördern. Insgesamt 22 neue Parkplätze sollen gebaut werden. Die aktuell 16 bestehenden "Park & Ride"-Plätze sollen in Zukunft nicht mehr von den Gemeinden, sondern ebenfalls vom Inselrat verwaltet werden.

Die Nutzung der künftig 7.000 Stellplätze soll kostenlos sein. 5.663 Parkplätze stehen Autos zur Verfügung, die anderen für Motorräder. An 268 Punkten kann man in Zukunft Elektroautos aufladen. Zudem soll es die Möglichkeit geben, dass an den Parkplätzen Geschäfte für nachhaltige Mobilität eröffnen, etwa Fahrradverleihe. Damit die Parkplätze tatsächlich von den Fahrgästen der Busse und Züge genutzt werden, soll die Zufahrt reguliert werden.

Ziel ist es, dass die Autofahrer nur eine kurze Strecke zum nächstgelegenen Bahnhof fahren und dort ihr Gefährt abstellen. Damit sollen die Straßen der Insel entlastet werden.

In diesen Gemeinden wird es "Park & Ride"-Plätze geben

In folgenden Gemeinden werden die bereits bestehenden und noch zu bauenden Plätze zur Verfügung stehen: Artà, Andratx, Bunyola, Calvià, Campos, Capdepera, Consell, Felanitx, Inca, Llucmajor, Manacor, Muro, Petra, Sa Pobla, Pollença, Santanyí, Santa María, Sóller, Marratxí, Sineu y Son Servera.

Das Vorhaben soll 25 Millionen Euro kosten und in zwei Phasen gebaut werden. Bis das Projekt fertig ist, kann es allerdings noch dauern: Die erste Phase soll in vier Jahren abgeschlossen sein, die zweite Phase in zehn Jahren.