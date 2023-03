Leserfragen an die Mallorca Zeitung: Mit welcher Karte kann man nun kostenlos Bus fahren?

Kann ich die Targeta Intermodal, mit der ich mit dem Zug nach Palma fahre, auch für die Fahrten in den EMT-Bussen nutzen? (Ursula P., per E-Mail)

Ja, am 9. Januar gab die Conselleria de Movilidad y Vivienda bekannt, dass Fahrgäste mit der Targeta Intermodal alle EMT-Busse kostenlos nutzen dürfen, auch den zum Flughafen.

Wie bekomme ich den Newsletter der MZ? (Ben H., per E-Mail)

Die Newsletter der MZ werden täglich über den Messengerdienst Telegram verschickt. Sollten Sie die kostenlose Telegram-App (für Android und IOS) noch nicht auf dem Handy haben, so geht es: Für den Download sind Handynummer sowie Vor- und Nachnamen einzugeben. Dann erhalten Sie per SMS einen fünfstelligen Code, der in das entsprechende Feld ausgefüllt werden muss. Dann auf die Frage „What can this bot do“ noch „Mallorca Zeitung Newsletter“ antworten.

Ich habe Ihren Beitrag im Inselradio gehört und auch schon viele davor. Deshalb möchte ich auch mal die Papierausgabe der MZ lesen. Wird diese nach Berlin geliefert, ohne dass ich ein Abo abschließen muss? (Daniel C., per E-Mail)

Einzelausgaben der Mallorca Zeitung (Print) werden wegen der hohen Transportkosten nicht mehr nach Deutschland geliefert. Trotzdem müssen Sie auf die Lektüre nicht verzichten. Wenn Sie unter mallorcazeitung.es „Kiosk“ anklicken, sehen Sie, dass eine Einzelausgabe des MZ-E-Papers für 1,90 Euro zu beziehen ist. Zudem gibt es natürlich diverse Abonnement-Angebote.