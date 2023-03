Das Jahr 2022 war auf Mallorca im Bereich der Mietwagen kompliziert. Die zu Jahresbeginn immer noch grassierende Corona-Pandemie machte die Planbarkeit für die Anbieter unmöglich. Als zu Ostern die Saison plötzlich richtig losging und Heerscharen von Urlaubern auf die Insel kamen, war die Flotte dann zu klein für die Nachfrage. Dementsprechend stiegen die Preise.

In diesem Jahr sieht die Situation ganz anders aus. Die Tourismusbranche blickt auf einen starken Sommer, dementsprechend vorbereitet können auch die Autovermieter in die Saison gehen. Und dies könnte sich auch bei den Preisen bemerkbar machen.

Preise sinken um 19 Prozent

Eine Studie des Vergleichsportals "Check24" kam neulich zu dem Ergebnis, dass die Preise für Mietwagen zu Ostern in Spanien im Vergleich zum Vorjahr um rund 19 Prozent günstiger werden. Kostete ein Mietwagen im vergangenen Jahr noch durchschnittlich 54,06 Euro pro Tag, sollen es in diesem Jahr 43,89 Euro sein.

Damit liegt Spanien auf Platz zwei der Urlaubsziele, wo die Kosten am meisten heruntergehen. Auf Platz eins liegt Griechenland, wo die Preise um 20 Prozent heruntergehen. Allerdings auf wesentlich niedrigerem Niveau. Überraschend: In Spaniens Nachbarland Portugal geht die Entwicklung in eine ganz andere Richtung. Dort müssen Kunden mit Preissteigerungen um 24 Prozent rechnen.

45 Euro pro Tag realistisch

Frieder Bechtel, Sprecher von "billigermietwagen.de", gibt den Kollegen von der Konkurrenz im Prinzip recht. "Die Flottensituation hat sich langsam entspannt", erklärt er auf MZ-Anfrage. Das Vergleichsportal hat eine eigene Studie zu der Preisentwicklung zu Ostern in Auftrag gegeben. Diese kam zu ähnlichen Ergebnissen, allerdings werden in Spanien mit Preisrückgängen von bis zu 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. So geht die Studie von Tagespreisen von 45 Euro pro Tag für dieses Jahr aus, was in etwa dem Wert von "Check24" entspricht. Allerdings waren laut "Billigermietwagen.de" 2022 durchschnittlich 65 Euro pro Tag fällig.

Dass man aber nicht wirklich von einer Rückkehr zu den Preisen vor der Pandemie sprechen kann, wird durch die Studie auch klar. So habe der durchschnittliche Preis für einen Wagen im Jahr 2019 in Spanien rund 25 Euro betragen. Bechtel erklärt den Umstand so: "Es sind wieder Fahrzeuge für die Mietwagen-Flotten lieferbar, aber immer noch zu deutlich höheren Preisen als 2019 und früher. Damals bestand ein Überangebot von Neuwagen und die Vermieter konnten hohe Rabatte durchdrücken, jetzt haben sich die Kräfteverhältnisse klar zugunsten der Autohersteller geändert."

Lieferung der Autos dauert lange

Ramon Reus, Präsident des balearischen Mietwagenverbandes Aevab, gibt sich zögerlicher beim Ausblick auf die Saison. Viel hänge von der Entwicklung in den kommenden Wochen ab, erklärt er gegenüber der MZ: "Es gibt offensichtlich in diesem Jahr mehr Mietwagen als 2022, die Lieferengpässe sind nicht mehr ganz so dramatisch. Trotz allem muss man noch immer drei bis vier Monate auf die Lieferung eines bestellten Autos warten. Bei uns sind die Preise im Vergleich zum Vorjahr mehr oder weniger gleich geblieben. Wenn aber bis zu den Osterferien noch deutlich mehr Autos ankommen, ist es gut denkbar, dass die Preise ein Stück fallen."

Diese Strategie sollten Urlauber fahren

Frieder Bechtel empfiehlt Urlaubern angesichts dieser Situation, eine doppelte Strategie zu fahren: "Es ist nach wie vor empfehlenswert, gerade für Ostern so früh wie möglich zu buchen. Dann kann man immer noch die Preisentwicklung beobachten und im unwahrscheinlichen Fall von Last-Minute-Schnäppchen neu buchen und die alte Buchung kostenfrei stornieren."