Auf Mallorca mag man seine Kreisverkehre. Am besten zweispurig, damit es beim Spurwechsel zum Chaos kommt. Auf der Strecke zwischen Palma de Mallorca und Sóller wird gerade der nächste Kreisel gebaut. Es ist der achte Kreisverkehr auf 14 Kilometern Strecke. Das bedeutet eine Unterbrechung der gradlinigen Straße alle 1,75 Kilometer.

Wer schnell von Sóller nach Palma oder in die andere Richtung will, wird sich an den Kreisverkehren stören. Ständig muss man bremsen und runterschalten. Der achte Kreisverkehr, den der Inselrat gerade für 230.000 Euro fertigstellen lässt, ist durchaus sinnvoll. Er befindet sich auf Höhe der Raixa-Finca. Wer aus Palma kam, musste zuvor umständlich rechts abbiegen, eine Kampfkurve fahren und darauf hoffen, dass sich eine Lücke im dichten Verkehr findet, um die Straße überqueren zu können.

Zwei neue Bushaltestellen

Das sorgte dafür, dass es an der Stelle vermehrt zu Unfällen kam. Zudem sollen in der Nähe des Kreisverkehrs zwei neue Bushaltestellen für die TIB-Busse gebaut werden. Zuvor mussten die Raixa-Besucher am Straßenrand der Landstraße aussteigen. /rp