Der Trubel geht wieder los. Mit den Osterferien erlebt Mallorca den ersten Urlauberansturm in diesem Jahr. Da das Wetter gut ist, platzen die Strände aus allen Nähten. Besonders betroffen ist (mal wieder) die als Instagram-Bucht bekannte Caló des Moro bei Santanyí.

Wie der mallorquinische Regionalsender IB3 berichtete, ist es auf den Zufahrtsstraßen zu der Bucht zu einem Parkchaos gekommen. Eigentlich dürfen Besucher rund um die Bucht Caló des Moro und S'Almudaina nicht parken, ja, dort noch nicht einmal herumfahren. In den Anwohnerstraßen sind lediglich Fahrzeuge mit der entsprechenden Anwohnerplakette zugelassen. Die Straßen werden mit Schranken und Hinweisschildern gekennzeichnet. Die Einhaltung des Verbots wird vor allem in der Hochsaison von Polizisten kontrolliert.

Der Parkplatz an der Ortseinfahrt von Cala Llombards ist indes zu großen Teilen gesperrt. Hier streiten sich die Gemeinde und der Inselrat noch um die Genehmigung. Statt 300 Autos passen derzeit lediglich 150 Wagen dorthin.

Neue Parkzone geplant

Das Rathaus von Santanyí plant nun die Einführung einer ORA-Parkzone in Cala Llombards, wie man sie von Palma de Mallorca kennt. Ob das das Chaos verhindern wird, ist aber fragwürdig. Denn zumindest in Palma sind die blauen Parkbuchten nicht nur für Anwohner vorgesehen, sondern jedes Auto kann gegen Gebühr dort parken. Zumal an Sonn- und Feiertagen keine Beschränkungen gelten.

Besonders im Sommer zieht es zu den Buchten viele Besucher und Instagram-Nutzer, die dort für die sozialen Netzwerke einen Schnappschuss machen wollen. Dafür stehen sie mitunter sogar stundenlang Schlange.

Wochenmarkt in Santanyí gut besucht

Laut IB3 hatten es die Urlauber nicht nur auf die Badebucht abgesehen, auch der Wochenmarkt in Santanyí war gut besucht. Was die Händler freute, war ein Ärgernis für die Anwohner, da ihnen die Mietautos vor ihren Häusern und Wohnungen die Stellplätze wegnahmen. /rp